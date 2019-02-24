Arnavutluk’un dijital dönüşümünde Türk imzası

Arnavutluk pazarı için stratejik işbirliğine giden Çalık Holding ve Turkcell, ülkede kullanıcılara en yenilikçi dijital hizmetleri sunmayı hedefliyor.

Arnavutluk pazarı için stratejik işbirliğine giden Çalık Holding ve Turkcell, ülkede kullanıcılara en yenilikçi dijital hizmetleri sunmayı hedefliyor. İki şirket arasındaki bu ortaklıkla, ALBtelecom, Lifecell'in lokal olarak Arnavutluk telekomünikasyon sektörüne uyarladığı dijital hizmetlerin tanıtımını gerçekleştirecek. ALBTelecom sunduğu hizmetleri, Lifecell ile birlikte, değişen dijital dünyada müşterilerine hitap edecek şekilde dijitalleştirmeyi amaçlıyor.



EN BÜYÜK YABANCI YATIRIMCI

Arnavutluk Enerji ve Altyapı Bakanı Belinda Balluku, işbirliğinin detaylarının aktarıldığı basın toplantısında, yeni yatırımlardan ve yabancı yatırımlar için oluşan ticari iklimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arnavutluk'taki en büyük yabancı yatırımcılardan biri olan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, teknolojik yeniliklerin, Arnavutluk piyasasına taşınmasında bu işbirliğinin büyük önem teşkil ettiğini belirterek şöyle devam etti: "Teknolojiye ve insana yatırımı, geleceğe yatırım olarak değerlendiriyoruz. Yaptığımız işbirliğinin şirketimizin, Arnavutluk telekomünikasyon pazarındaki yeniliklere öncülük yapma misyonuna katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Arnavutluk'taki iletişim kalitesini artıracak ve yaşamı iyileştirecek en yenilikçi dijital çözümlerle hizmet verme sözümüzü, Lifecell hizmet paketiyle destekliyoruz. Arnavutluk'a sunduğumuz hizmetlerimizin önümüzdeki dönemde artarak devam etmesi en büyük dileğimizdir." ALBtelecom Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, hedeflerinin teknoloji ve interneti tüm Arnavut halkı için erişilebilir kılmak olduğunu belirtti. Yılmaz, "Lifecell ortaklığı önümüzdeki yıllarda, tüm Arnavutluk halkına internet ve yenilikçi dijital hizmetleri erişilebilir hale getirme vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmemizde büyük bir önem taşıyor" dedi.



ORTAKLIK YENİ HİZMETLERLE GELİŞECEK

TURKCELL Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise operatörlerdeki dijitalleşmeyi ve dijital hizmetlerin ardındaki stratejiye dikkat çekti. Terzioğlu, "Dijital operatör olarak vizyonumuz sayesinde en iyi müşteri deneyimini sağlayacak dijital hizmetler sunabiliyoruz. Stratejimiz, müşterilerimizle günde bin 440 dakika birlikte olmamıza imkân tanıyor. Geleneksel bir telekom operatörü müşterileriyle yalnızca 32 dakika geçirirken, müşterilerimiz 48 dakika müzik dinleyebiliyor, 18 dakika gazete ve dergi okuyabiliyor ve 81 dakika televizyon izleyebiliyor. ALBtelecom da Arnavutluk'ta benzer bir başarı hikâyesi yaratacak" dedi. Terzioğlu, ortaklığın yeni dijital hizmet ve çözümlerle daha da gelişeceğini sözlerine ekledi.