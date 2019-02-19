Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Şeref Oğuz > Başkası yapmaz sen yapmalısın!
ŞEREF OĞUZ
19 Şubat 2019, Salı ÖNERİ-YORUM ŞEREF OĞUZ

Başkası yapmaz sen yapmalısın!

İşbirliği ve iş bölümü çağında, önerilen yöntemlerden biri de "dış kaynak kullanımı" diye dilimize kazandırdığımız outsourcing...
Misal siz ana işinize odaklanın diye kurumunuzun temizlik işlerini, şirketin güvenliğini veya belgeleme sürecini, zaten bu işleri yapmak için kurulan şirkete vermek, iş aklına uygun geliyor.
En basit ifadesiyle, dükkânında çay demlemek yerine karşıdaki çaycıdan ısmarlamaktır outsourcing.
Bazen de bir fincan süt için inek beslemek yerine, o sütü dışarıdan almak, durduk yerde besiciliğe soyunmayıp ana işimize odaklanmak...
Fakat sorun şudur ki her işi outsource edemez, dış kaynak kullanamazsınız.
Mutlaka siz yapmalısınız. Misal, başkası sizin yerinize silah yaparsa, o silahın kullanma yetkinliğinizi budarsınız.
Hele ki dış kaynakçınız size ambargo koyabilir, güvenlik zaafına düşersiniz.
Havacılık, uzay? Kesinlikle bu iki sektörde kendisi yapmayıp dışarıdan alanın orta gelir tuzağından çıktığı görülmemiştir.
Tarım? Hayvanı, yemi, yağı dışarıdan alarak halkı doyuramazsın, kendin yapmalısın.
Başka örnek mi? Yazılım... 3 yıl önce iş yazılım devi SAP'ın "İran'la iş tutarsan seni kilitlerim" uyarısıyla, "kendin yap" diyerek ürettiğimiz yerliye burun kıvırıp başkasının yazılımıyla gerdeğe girenlerin taşıdığı risklerin dehşetini gördük.
Ve enerji; toplumun dinamiğini taşıyacağın kaynağı, senden neşet etmeli, kendin yapmalısın... yoksa kömürün var, yenilenebilir kaynakların, güneşin, rüzgârın var...
Petrolde sondaj imkânın var. Onu da başkasına yaptırmazsın, kendin yapmalısın.
Elin adamı denizin dibinde senin için sondaj yapamaz. Yapsa da neticesinden emin olamazsın.
Netice; Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Kendi göbeğini kendin kesmek zorunda olduğun alanları başkasına terk edersen, göbeğinden fazlasını keserler. Devletin, kurumun, şirketin ve hatta senin varlığının geleceği olmayabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN