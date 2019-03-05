ŞEREF OĞUZ

Bizler askeri vesayeti aştık, yargı vesayetini çözdük ve daha birçok vesayet ile baş edebildik. Ama şu sarı vesayet ile baş etmek ne mümkün... Sarı vesayet dediğim;

İstanbul'da sayıları 17 bin 500 olan sarı plaka sahibi taksiciler...

Onların vesayeti öylesine güçlü ki bundan 7 yıl önce Korsan Taksi ve Servis Taşımacılığı Yasası çıkardık.

Bugün dahi pek çok taksi durağında "Korsana hayır" pankartı görebilirsiniz.

Korsan taksi dedikleri, sarı plaka vesayetinden bıkmış insanlar. Şayet sarı vesayete isyan ediyorsanız, korsan muamelesi görüyorsunuz.

Peki, korsan aslında kim? Öncelikle işini hakkıyla yapan taksicileri özenle ayrı tutarak söze başlıyorum. Zira benim durağım dâhil pek çok taksici, müşterisine saygılı davranıyor.

Araçta unuttuklarımıza dahi sahip çıkabiliyor.

Fakat genel durum ne yazık ki böyle değil. Korsan yasası, sarı vesayetin taksi plakasını ve sahiplerini koruyadursun, bizleri sarı vesayetten kim koruyacak?

Sarı vesayetin korsan gibi şoförleri mi?

Tarif edeyim, bakalım size yabancı gelecek mi?

1-Aracı pis, kendisi kokuyor, suratı asık ve size "eşya muamelesi" yapıyor.

2-Radyoyu kısmayarak aracı ıstıraphaneye çeviriyor.

Yetmezmiş gibi telsizindeki durak anonslarını yüksek sesle size dinletiyor.

Araç kullanırken cep telefonuyla siz yokmuşsunuz gibi konuşması da cabası.

3-Yağmur yağıyorsa, kral kesiliyor.

Sizi araçtan atabiliyor, size duranları da güzergâh pazarlığı yapıyor.

4-Adres bilmiyor, siz tarif etmelisiniz. Daha da vahimi cehaletini dert etmiyor.

5-Hele ki havaalanı ya da yabancısı olduğunuz bir kentte ise sizi "dolandırarak" dolandırıyorlar.

Fark ettiğinizde sesiniz çıkamıyor zira bir yerlerinde kafanızı dağıtacak bir sopa veya sizi çizecek bir falçata taşıyorlar.

Yineliyorum; işinin hakkını veren, temiz, dürüst ve saygılı taksicilerden söz etmiyorum. Korsan taksi yasası ile koruduğumuz bu insanlar olsa, gam yemem. Benim derdim, biz yolcuları, sarı vesayetten kimin koruyacağıdır...