500 bin kişi iş sahibi olacak

İstanbul’da 500 bin kişilik istihdamın yolunu açacağını söyleyen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yıldırım: 5 yılın sonunda üniversite mezunu her genç rahatlıkla iş bulabilecek

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bakanlığı ve başbakanlığı döneminde altyapısına damga vurduğu İstanbul'u dünyanın merkezi yapmayı hedefliyor.

Şimdi de ekonominin altyapısını düzenleyerek, yaklaşık 500 bin kişiye istihdamın yolunu açacak olan Yıldırım, "İstanbul 5 yılın sonunda üniversiteden mezun olan her gencimizin rahatlıkla iş bulabildiği, hane gelirlerinin arttığı bir kent olacak. Bugüne kadar verdiğim her sözü, fazlasıyla yerine getirdim" diye konuştu.

Gazetelerin ekonomi servisi yöneticileriyle bir araya gelen Yıldırım, "Bakanlığım ve başbakanlığım sırasında İstanbul'un altyapısına dokundum. Şimdi de gönüllere ve ekonomiye dokunmak için İstanbul'dayım. Ekonominin altyapısına doğru dokunuşlar yaparak 500 bin kişiye istihdam sağlanmasının yolunu açacağız. Sadece üç projemiz bile 78 bin kişiyi iş sahibi yapacak" dedi. Ekonomide, yerel yönetimin doğru noktalara temas ederek şehrin rekabetçi yönüne yönelik projeleri hayata geçirmesinin, bu şekilde yarattığı öncü projeleri tetiklemesiyle ekonomide çarpan etkisi yaptığını anlatan Yıldırım, "Yani bir noktaya yapılan yatırım, başka yatırımların öncüsü ve tetikleyicisi olarak, etkilediği diğer sektörler neticesinde çarpan etkisiyle ekonomide büyüme sağlıyor" diye konuştu. Yıldırım, İstanbul ekonomisiyle ilgili şunları söyledi:

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KATMA DEĞERLİ ÜRETİM ŞART: İstanbul 15 milyon 67 bin 724 nüfusu, 5 milyon 664 bin çalışanıyla Türkiye'nin en büyük ve üretken şehri. GSYİH'nin yüzde 30.5'i, Ulusal Sanayi Üretiminin yüzde 29'u, Ulusal Hizmet Üretiminin yüzde 35'i, ulusal vergi gelirlerinin yüzde 49,9'u İstanbul'dan sağlanıyor. İstanbul eğer bir ülke olsaydı dünyanın 41'inci, Avrupa'nın 13'üncü büyük ekonomisi olurdu. Tek başına ihracatı 78 milyar dolar olan şehir, bu haliyle 140 ülkeyi geride bırakıyor. Bu büyüklüğün sürdürülebilir olabilmesi için ise üretim şart. Ulaştırma Bakanlığım ve Başbakanlığım döneminde altyapısına damga vurduğum İstanbul'u şimdi de ekonomik olarak kalkındıracağız.

İstanbul 4.0 vizyon projelerimizde ekonomik değer yaratan projeler için "Üreten İstanbul" ifadesini kullanıyoruz. İstanbul'da Belediye olarak iş dünyasının önünü açıp, özel sektör ve girişimciye Ar-Ge yoğun ve yenilikçi üretim yapmak için imkân tanımayı hedefliyoruz.

Bu doğrultudaki projeler arasında teknoloji geliştirme merkezleri, gıda üsleri, kruvaziyer limanları, fuar ve kongre merkezleri yer alıyor.



GENÇ İŞSSİZLİĞİNE ÖZEL YATIRIM



YENİ AZİZ SANCARLAR ÇIKACAK: Bayrampaşa'da kurulacak merkez yeni Aziz Sancarları ülkemize kazandırmayı hedefliyor. Dünyadaki ve Türkiye'deki Ar-Ge ve teknoloji firmalarını özel teşviklerle burada kümelendirip tüm üniversiteler, kamu kurumları, yerel yönetimlerin iş geliştirme departmanları burada toplanacak. KOBİ'lerin fikirlerini bu merkezde büyütüp prototiplerini çıkarmaları için yardımcı olunacak. İBB şirketleri de ilgili alanlardaki girişimlerin müşteri ya da yatırımcısı olacak. Bunu da girişim sermayesi fonları kurarak veya fonlara katılarak yapacak, böylece girişim ekosistemine öncülük edecek. Yapay zekanın hammaddesi olan büyük veri (big data) bu üste akademisyenler, girişimciler ve araştırmacılarla paylaşılacak. Bilim kurulunun onayı ile İstanbul'da toplanan veriler, kişisel verilerin kullanılması kanunu ve güvenlik çerçevesinde anonim halde çalışmalarda kullanılarak yapay zeka merkezi oluşturulacak.

Türkiye Teknoloji Üssü tam kapasiteye eriştiğinde aynı anda 6 bin 500 kişini çalışabileceği bir alan haline gelecek.

Merkez doğrudan 6 bin 500, dolaylı olarak da 18 bin istihdam yaratacak.

Yıllık 8.5 milyar lira ile Türkiye'nin 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefine katkı sağlayacak.

TUZLA BİYOTEKNOLOJİ VADİSİ: Bu vadide, ortalama ihracat değeri 10 bin dolar/kg olacak.

160 şirket ve 500 girişimin yer aldığı vadide antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok değerli ürün ortaya çıkacak.

Bu oluşum doğrudan 20 bin, dolaylı 30 bin istihdam yaratırken, ekonomiye, yıllık olarak 27 milyar lira katkı sağlayacak.



2023'TE 22 MİLYON TURİST



İSTANBUL geçen yıl 13 milyonu aşkın yabancı turist ağırladı. Bu haliyle İstanbul, dünyada en çok yabancı turist ağırlayan 8'nci şehir. Bu sayıyı 2023 yılında 22 milyona çıkarmak için yapılacak çalışmalar şöyle:

Yenikapı'da inşa edilecek kruvaziyer limanıyla en az 500 bin üst gelir grubu turist İstanbul'a çekilecek. Kruvaziyer turizmi pastasından aldığı payı yaklaşık 1.5 milyar dolara çıkaracak. Galataport kapsamında yapılacak Salıpazarı (Karaköy) Kruvaziyer Limanı da yılda 500 bin turisti ağırlayabilecek.

Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi Fuar ve Kongre Merkezi'ne dönüştürülecek. Burada her yıl 2 milyonu yabancı olmak üzere 4.5 milyona yakın ziyaretçi ağırlanacak. Böylece kent ekonomisine fazladan 3 milyar dolar turizm geliri sağlanacak.

Yeni fuar alanlarıyla gelecek 5 yılda iş turizmine yıllık 5 milyar dolar, kent ekonomisine 9.5 milyar dolar ve ihracata 50 milyar dolar destek hedefleniyor.



HAYDARPAŞA'YA TASARIM MERKEZİ



UNESCO'NUN tasarım şehri ilan ettiği İstanbul'da bu amaçla Haydarpaşa Tasarım Merkezi kuruluyor. Burada "Designed in Istanbul", "Inspired in İstanbul" logolu ürünler üretilip, İstanbul'un tasarım şehri olmasıyla dahil olduğu ticaret ağıyla bu ürünler dünya raflarını süsleyecek. İşte bu sebeple Türkiye'nin tekstili, ayakkabısı, elektronik üretimi, takı ve kuyum ürünleri, dünyanın dört bir yanından gelen yabancı ve yerli tasarımcılar tarafından Haydarpaşa Tasarım Merkezi'nde tasarlanacak. Tasarım merkezinin kurulacağı alan Harem'den başlayarak Haydarpaşa Garı'na kadar uzanan Haydarpaşa Limanı ve çevresine kadar olan bölgeyi kapsıyor. Tasarım Merkezi projesi kapsamında, mevcut yapılar dönüştürülerek kültür ve sanat merkezleri, tasarım atölyeleri, konferans salonu, sergi alanı gibi işlevleriyle kente yeniden kazandırılacak.