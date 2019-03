Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

İşte Yıldırım'ın açıklmalarından satır başları:

İstanbul tasarım şehri. UNESCO tarafından 2017 tarafından kabul edilmiş. Tasarlamak; her şey tasarlamakla başlıyor. Yani akıl teriyle başlıyor. Ondan sonraki aşama üretmek. O da alın teriyle oluyor. Akıl terinin sermayesi çok büyük değil, insan. İnsan aklı her şeyi planlıyor. İyi şeyleri de kötü şeyleri de hepsi insanın aklından çıkıyor.

DÜNYA ÇAPINDA İSİMLER BU ZİRVEYE KATILIYOR



İstanbul dünyada bir marka şehir olmak zorunda. Burada yaşayan milyonların bile farkında olamadığı bir unvanımız var. Burası bir tasarım şehri. Bunu UNESCO kararlaştırmış ve dünyada yaratıcı şehirler arasında 31 şehirden bir tanesi olarak belirlemiş. Bugün bu unvandan sonra ilk zirve yapılıyor. İstanbul dizayn zirvesi 31 şehir, tasarım temsilcisi, tasarım uzmanlarını bir araya getiriyor. Dünya çapında isimler bu zirveye katılıyor.

TASARIM MERKEZİ MÜJDESİ



Tasarım şehri İstanbul'a yakışacak bir tasarım merkezinin müjdesini de vermek istiyorum. Az önce gördüğünüz görselde Haydarpaşa Limanı'nın ve Sultan Abdulhamid'in İstanbul – Bağdat tren yolunu yapmak için inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

GÖRDÜĞÜMÜZ HER ŞEY BİR TASARIM ÜRÜNÜ



Tasarım deyince bazılarının aklına sadece moda geliyor… Ama takısı var, mobilyası var, grafiği var. Üretilen her şey bir tasarımla vücut buluyor. Etrafımıza bir bakalım. Gördüğümüz her şey bir tasarımın ürünü. Artık yanımızdan ayırmadığımız neredeyse yatağa da birlikte girdiğimiz cep telefonları var. Arkasına çevirip bakın ne diyor? Design in California, France, Turkey… Orada tasarlanmış. Ama orada üretilmek zorunda değil. Nerede daha ucuzsa, nerede daha ekonomikse orada üretiliyor.

Yapmamız gereken Design in İstanbul markasını oraya vurmak. Bunu başardığımız zaman maksat hasıl olacak. Yapmak artık; herkes yapıyor. Yapmak bir şey değil, önemli olan tasarlamak. Katma değer tasarlamada imalatta değil, veriyorsunuz makinalar var, robot teknolojileri var, veriyorsunuz seri halde imalat yapılıyor. Ama onun imal edilecek hale gelinceye kadar orada işte akıl teri var. Orada insan var.

AKLINIZA HEMEN TASARIM GELSİN



İstanbul 4.0 deyince aklınıza hemen tasarım gelsin. Yani Endüstri 4.0 5.0 GSM'de 5.0 dönemi başlıyor şimdi. Bu bir tasarımın ürünüdür. Yani İstanbul gelecekte artık akıl terini daha fazla kullanan, akıl teri ile alın terini birleştiren hem şehrimiz hem Türkiye için katma değer sağlayan bir merkez olacak. Altyapı halloldu.

İSTANBUL'UN EKONOMİK GÜCÜ VAR



Türkiye'de altyapı büyük oranda halloldu. Son 16 yılda ülkeyi bir baştan bir başa yollarla donattık. Havayolunu halkın yolu yaptık. Geniş bant hızlı internet ağlarıyla her tarafı donattık. Akıl terini alın teriyle birleştirerek bu ülkeye, bu şehre çok büyük katkılar sağlayacağız. İstanbul'un tabi tarihi, kültür tarafı, sanat tarafı bunların tarifi mümkün değil sözler yetmez. Bir de İstanbul'un ekonomik gücü var.

İstanbul'un ülkemiz açısından bir başka önemi ekonomi, İstanbul'un ekonomisi. İstanbul şu anda Türkiye'nin milli gelirinin üçte birini üreten bir şehir. Türkiye'nin ihracatının yüzde 45'ini neredeyse yarısını tek başına İstanbul yapıyor. İstanbul Türkiye'ye gelen turistin üçte birini kabul ediyor. İstanbul Türkiye'de üretilen vergilerin yarısını sağlıyor. İstanbul Türkiye'nin üretim kapasitesinin 100 büyük işletmenin yarısı İstanbul'da. İş gücüne katkısı 7 milyona yakın. Ayrıca İstanbul Türkiye nüfusunu yüzde 20'sini barındırıyor.