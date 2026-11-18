Sevdiğiniz biri kapıda görününce çayınızı bırakıp ayağa kalkarsınız. Elini sıkar, "Gel, gölgede bir masa var" deyip birlikte yürürsünüz. Aklınız onun anlatacaklarındadır. Oysa daha ilk yudumu almadan bedeniniz üç küçük iş başarmıştır. Sizi sandalyeden kaldırmış, dostunuzun elini kavramış, masaya kadar taşımıştır. Bilim de sağlıklı yaş almayı anlamak için tam bu sıradan hareketlere bakıyor. Gelin, çayımız soğumadan sayıların ne anlattığına bakalım.



BİR AVUÇ GÜÇ

Dolu bir çaydanlığı kaldırırken sapını ne kadar sıkı tuttuğumuzu pek düşünmeyiz. Muayenede ise elin kavrama gücü, dinamometre adı verilen küçük bir aleti sıkarak ölçülebilir. İleri yaştaki kişiler için kullanılan tarama ölçütlerinden birinde, kadınlarda 20 kilogramın, erkeklerde 30 kilogramın altındaki değerler kas gücünün daha ayrıntılı değerlendirilmesi için bir işaret sayılır. Tek bir ölçümle tanı konmaz. Rakamın anlamı, kişinin yaşı, sağlık durumu ve günlük işlerini nasıl yaptığıyla birlikte ortaya çıkar.



DÖRT METREYİ KENDİ ADIMINIZLA YÜRÜYÜN

Yürüyüş hızını ölçmek için uzun bir parkura gerek yok. Düz bir zeminde 4 metre, kişinin her zamanki temposuyla ne kadar sürede yürüdüğüne bakmak için yeterli. Bu mesafe 5 saniyede tamamlanırsa yürüyüş hızı saniyede 0,8 metre olur. Sürenin 5 saniyeyi aşması, hareket yeteneğini biraz daha yakından değerlendirmek için bir ipucudur. İşin en insani tarafı da şu "her zamanki tempo" meselesi. Kronometreyi görünce insanın içinden son vapura yetişir gibi yürümek geliyor. Bırakın vapur gitsin, burada merak edilen sizin adımınız.



SANDALYENİN OTUZ SANİYELİK SORUSU

Bu kez sağlam, kolçaksız bir sandalyede otururken ayaklar yere basar, kollar göğüste çaprazlanır. 30 saniye içinde kaç kez tam olarak ayağa kalkılıp yeniden oturulabildiği sayılır. Tekrar sayısı yaşla birlikte farklı yorumlanır. Örneğin 60–64 yaş grubunda erkeklerde 14'ün, kadınlarda 12'nin altı ortalamanın altında kabul edilir. 70–74 yaşta bu sınırlar sırasıyla 12 ve 10, 80–84 yaşta ise 10 ve 9 tekrardır. Beklenenden düşük bir sonuç, bacak gücünün ve düşme riskinin değerlendirilmesine yardımcı olabilir.



Bu sayıların en güzel yanı, günlük hayatta önemli olan şeyleri konuşmaya vesile olmaları. "Son zamanlarda alçak koltuktan kalkarken ellerimle destek alıyorum" demek de hekiminiz için en az bir ölçüm kadar anlamlı bir sohbet başlatabilir. Aklınızda tek bir rakam kalmasa bile ilk sahneyi hatırlayın. Kapıda sevdiğiniz biri var. Kalkıp onu karşılamak, kol kola biraz yürümek, sonra da çayı kimin tazeleyeceği konusunda tatlı tatlı çekişmek… Gücümüzün kıymetini en iyi böyle anlarda biliriz.