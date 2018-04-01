2014 yılındaki yerel seçimlerin en kritik şehri hiç kuşkusuz Ankara'ydı.

CHP'nin MHP'li Mansur Yavaş'ı aday göstermesi, seçimin ucu ucuna kazanılmasına yol açtı.

Bu sonuçta, kuşkusuz Yavaş'ın yerel yönetim deneyimi ve sevilmesi kadar, o dönem yaşanan siyasal sürecin de katkısı var. MHP o seçimde ve sonrasındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde çok sert bir AK Parti karşıtı duruş sergiledi.

Bu da doğal olarak tabana yansıdı ve ciddi oranda MHP oyu CHP'ye gitti.

Oy tablosu da bunu gösteriyor. AK Parti yüzde 44.9'la 1 milyon 415 oy aldı. CHP'nin oyu ise yüzde 43.8'le 1 milyon 383 bindi. Fark sadece 32 bin.

Diğer partilere gelince... MHP yüzde 7.8'le 245 bin, BBP yüzde 1.3'le 42 bin, HDP ise yüzde 0.9'la 28 bin oy almış.

Şimdi gelin bu tabloyu il genel meclisi oylarıyla kıyaslayalım. Durum gerçekten ilginç... AK Parti yüzde 42.9. Düşüş yüzde 0.2.

CHP yüzde 31.9. Düşüş yüzde 11.9...

İşte büyük oranda MHP'den CHP'ye giden oy bu...

Ankara'da iki partiyi daha dikkate almak gerekiyor. BBP ve HDP. HDP'nin oyu 28 bin. Büyükşehir ve il genel meclisi oylarında pek fark yok. BBP'de ise büyük bir fark var. BBP'nin Ankara Büyükşehir'de aldığı oy 42 bin, yüzdesi 1.3. Ama il genel meclisindeki oyu çok yüksek, yüzde 4.9...

Yaklaşık 4 katı.

Şimdi bugüne gelelim. Ankara'daki siyasi hava, MHP'nin pozisyon değiştirmesiyle 2014'e göre tam tersine dönmüş durumda. Bürokrasi ağırlıklı Ankara'da MHP, üçüncü önemli siyasi güç olarak varlığını sürdürecek gibi görünüyor. Buna, BBP'nin yereldeki yüzde 5'e yakın oyu da eklendiğinde "Cumhur ittifakı"nın çarpan etkisi oluşturması kaçınılmaz.

Zaten normalde AK Parti'nin yüzde 10 gerisinde oyu olan bir CHP var. Yeni oy alması ve aradaki farkı kapatması için de farklı kesimlere uluşması gerekiyor. Ancak bu mümkün görünmüyor. Mansur Yavaş bile tekrar aday olsa aynı oy oranını yakalama ihtimali zayıf. Çünkü MHP eski MHP değil ve ittifak nedeniyle farklı beklentilere cevap verecek potansiyeli var. Bu noktada tek bilinmeyen MHP'den ayrılanların kurduğu İyi Parti(İP)'nin nasıl bir performans göstereceği. Son kamuoyu yoklamaları İP'in kopmak üzere olduğunu gösteriyor.

Bunda kuşkusuz MHP'nin etkili siyaset üretmesi kadar, İP'in bekleneni verememesinin de etkisi var. Bu durum, CHP'den gelebilecek oyları da engelleyecek.

Önümüzdeki yerel seçimlerde kimlerin aday olacağı da merak ediliyor. Uzun yıllar sonra AK Parti ilk kez yeni bir adayla Ankara seçimlerine girecek. Şimdiden hem AK Parti hem de CHP'de aday olacak birçok ünlü siyasi aktörün ismi geçiyor. Ama henüz öne çıkan biri yok. Adları geçenler arasında yapılan bir araştırmanın sonuçları da dikkat çekici. Optimar Araştırma'nın Ankara'da yaptığı açık uçlu "Kimi başkan görmek istiyorsunuz?" sorusuna verilen cevaplarda, mevcut belediye başkanı Mustafa Tuna yüzde 16'yla ilk sırada.

İkinci sırada yüzde 12'yle yine Mansur Yavaş var. İki de siyasi ismin adı geçiyor ama çok konuşulmadıkları için bir hayli gerideler; yüzde 1.8'le Mevlüt Karakaya ve 1.3'le Muharrem İnce... Bu tabloda ilginç olan hâlâ CHP'nin Ankara gibi büyük bir şehirde kendi siyasi geleneğinden gelen birini öne çıkartamaması.

Önümüzdeki 30 Mart 2019 seçimlerine daha çok var ve çok şey de değişecek.

NOT: Bir hafta yıllık izne çıkıyorum.

Haftaya görüşmek dileğiyle.