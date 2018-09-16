Ankara dahil hiçbir şehrin el değiştirmesi İstanbul kadar geleceği etkileyecek güce sahip değil. Gerçi geçmişte tam da böyle değildi ve İstanbul'u kazanan birçok siyasi aktör kaybolup gitti ama bugün İstanbul'un rolü çok büyük. Bunu Başkan Erdoğan da zaman zaman dile getiriyor:

"İstanbul'u kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz.

İstanbul'da kazanamayan bir partinin Türkiye'de kazanması mümkün değildir."

Bu yaklaşımı bir süre önce televizyonda Muharrem İnce de seslendirdi: "İstanbul kazanan önümüzdeki seçimin doğal cumhurbaşkanı adayıdır."

Böyle olduğu için hem İstanbul'a kimlerin aday olacağı hem de kazanırsa mevcut gidişatı değiştirecek olan CHP'nin kimi aday yapacağı ve kazanıp kazanamayacağı daha çok merak ediliyor.

Şimdi gelin önce seçimin matematiğine bakalım. Rakamlar ortada, AK Parti hem yerelde hem de son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin çok önünde. Aradaki fark kapanmayacak gibi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı'nın oyu yüzde 50, Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 50.68...

Sadece CHP'nin kendi oyu yüzde 26.51... Buna Millet İttifakı ve HDP de eklense sonuç değişmiyor. Tabii bu arada HDP ile gizli veya açık ittifak yapmanın siyasi bedelini de eklemek gerekiyor. Muhalefet cephesinde durum pek umut verici değil. Tek umutları ekonomik krizin derinleşip iktidarı etkilemesi.

Doğrusu bu beklenti dışında tabloyu değiştirecek CHP cenahında siyasi bir aktör de yok. Bu yüzden Muharrem İnce açık açık aday olmak istemedi. Ve şöyle bir çelişki yaşadı: Bir taraftan 5 yıl sonra CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini, öte taraftan İstanbul'u kazanan siyasi aktörün 5 yıl sonra hatta kendisine göre 4 yıl sonra doğal cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia etti.

Madem İstanbul bu kadar önemli ve böyle bir fırsat var o zaman Kılıçdaroğlu'na rağmen aday ol... Olamaz çünkü İnce de biliyor ki İstanbul'u kazanmak kolay değil. Ve kaybederse, iki kurultay, iki seçim kaybetmiş bir siyasi aktör olarak tarih olur. Ama CHP genel başkanı olursa tıpkı Kılıçdaroğlu gibi kimse yerinden oynatamaz.

İşte İnce, bu hesabı yaptığı için İstanbul'u değil daha çok İzmir'i istiyor. Bunun için de devreye aracılar bile girdi. Kılıçdaroğlu İstanbul'u vermez ama İzmir'i hiç vermez. Şimdi kulislerde Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlere giderken İnce ve ekibine ince bir stratejiyle karşılık vereceği konuşuluyor. Küskünleri biraz olsun susturmak için İstanbul Silivri gibi birkaç yerde İnce'ye destek olan başkanları aday yapacak. Ama denilenlere göre İnce'yi de ihmal etmeyecek. Ona da Bursa'yı teklif edecek. Hem büyükşehir hem de bölgesi. Bakalım İnce buna ne cevap verecek.



CHP İstanbul'da gidenler ve kalanlar

Biraz da İstanbul'un ilçelerinden söz edelim. Dün CHP İstanbul İl Örgütü iki günlük bir yerel seçim kampı yaptı. Buradan bir şey çıkması beklenmiyor. Bu yüzden herkesin gözü genel merkezde... Bütün hesaplar oraya göre yapılıyor. Durumu net olanlar var, olmayanlar var. Mevcutlardan Şükrü Genç, Ekrem İmamoğlu, Hasan Akgün, Cem Kara ve Ali Kılıç'ın devam edeceği söyleniyor. Aday yapılmayacaklar arasında Aykurt Nuhoğlu, Altınok Öz, Handan Toprak, Atilla Aytaç yer alıyor. Belirsizler arasında ise Özcan Işıklar, Hayri İnönü var. İnönü'nün gideceğine de kesin gözüyle bakılıyor çünkü İstanbul Şişli'de eski başkan Mustafa Sarıgül inanılmaz bir çalışma yürütüyor. Son kurultayda Kılıçdaroğlu'nun yanında durarak adaylığı garantilediği söyleniyor.

Haklarında soruşturma açılan iki ismin, Battal İlgezdi ve Murat Hazinedar'ın durumu ise kritik. Hazinedar'a ihtimal verilmiyor ama İlgezdi'nin aday gösterileceği konuşuluyor.