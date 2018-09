Türkiye, özellikle 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminden sonra FETÖ'nün ülkeleri içeriden kuşatan emperyalizmin bir aparatı ve bir terör örgütü olduğunu dışarıda değilse bile içeride anlatmayı başardı.

Bugün artık Türkiye toplumunun ezici çoğunluğu bu kirli yapıyı tanıyor ve öfke duyuyor. Ama bu gerçek FETÖ'nün hâlâ devlet içinde olmadığı, bir kısım siyasi aktörleri etkilemediği anlamına gelmiyor. Süren operasyonlar da bunu gösteriyor, FETÖ hâlâ içeride var ve ayağa kalkmamaları için her şey yapılıyor.

Aslında bu siyasi kararlılık FETÖ'yü dışarıda da zorluyor. Devletler düzeyinde istenen noktaya gelinmese de FETÖ'nün iç işleyişini sarsıyor. Bunda MİT'in FETÖ'cülere karşı yürüttüğü dış operasyonların, devlet-sivil toplum kurumlarının ortak yürüttükleri kamu diplomasisinin katkısı büyük.

Özellikle MİT, Afganistan'dan Kosova'ya Malezya'dan Sudan'a, Kuzey Irak'tan Ukrayna'ya uzanan seri operasyonlarla FETÖ'cülerin korkulu rüyası oldu. Buna Reyhanlı katliamının düzenleyicilerinden Yusuf Nazik'in -katliamda FETÖ'cu desteği de var- Baas rejiminin kalbi Lazkiye'den alınıp getirilmesini de eklemek gerekiyor.

Bu mücadelenin etkisini son dönemde FETÖ içinde yaşanan kavga ve gerilim haberlerinde de görüyoruz. Örgüt sıkıştıkça, kendi içinde yarılmalar yaşıyor. Birkaç gün önce Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, FETÖ içinde Gülen'le örgütün ikinci adamı olarak bilinen Mustafa Özcan arasında yaşanan "dünya imamlığı"nı ele geçirme kavgasından söz ederek şunları yazdı:

"FETÖ'nün içinde, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan hizipler arası güç ve çıkar çatışması hiç bu kadar derinleşmemişti.

İş bu kez gerçekten ciddi. İlk başlarda mırıldanma düzeyinde başlayan tartışmalar aradan iki yıl geçtikten sonra çığırından çıktı. Şimdi karşılıklı suçlamalar ve salvolar havada uçuşuyor. Nitekim Mustafa Özcan ve ekibi 15 Temmuz başarısızlığının faturasını Fetullah ve ekibine çıkarırken, karşı taraf da aynını Mustafa Özcan ve ekibi için yapıyor."

FETÖ içinde özellikle 15 Temmuz darbe ve işgal girişimiyle ilgili derin bir kafa karışıklığı yaşandığı ve bir kavga sürdüğü çok açık. Tansiyonun hayli yüksek olduğu aylardır konuşuluyor. Ancak, söz konusu Gülen'se biraz durup düşünmekte yarar var. Çünkü bu yapı bir Gülen organizasyonudur. Yapıyı yakından bilenlere göre, Gülen bugüne kadar işlediği bütün günahları, suçları başka birine kolayca yüklemeyi başaran şeytani bir akla sahip.

Onun karşısında görünen Mustafa Özcan da sıradan biri değil. Sırdaşı, örgütün para trafiğini yöneten ve kirli arşivini bilen kilit bir isim. Ancak buradaki asıl soru şu: Bu kavgayı kim yönetiyor ve nasıl sonuçlanması isteniyor? Uzun bir süredir o kirli yapı içinde "Mustafa Özcan, 15 Temmuz darbe girişimini örgütleyerek hocamızı zora soktu" söylemi el altından yayılıyor. Bu şunu gösteriyor; sıkışan şeytani akıl yeni bir kurban arıyor.

Özcan da aynısını yapıyor ama onun kadar etkili değil. FETÖ hâlâ kendisine inananlar varsa onları yeniden harekete geçirmek için 15 Temmuz kanlı darbesinin faturasını birine çıkartmak istiyor. Hatta bu kavganın danışıklı dövüş olma ihtimalinden bile söz ediliyor. Bu ihtimali ileri sürenler aynen şunu söylüyor: "Mustafa Özcan denilen şahsiyetin FETÖ'den habersiz nefes alamayacağını bilmeyen yok." Acaba FETÖ ortadan ikiye mi ayrılıyor yoksa yeni bir can suyu peşinde mi?