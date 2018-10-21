Nihayet Suudi yetkilileri, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binası içinde öldürüldüğünü itiraf etti. Cinayeti kimlerin işlediği de tespit edilmiş ki 18 kişi tutuklandı. Bu kadarı şimdilik katil ve katillerin adresi açısından önemli... Tabi bu doğal olarak Suudi ve ABD yönetiminin de işine geliyor. Her iki devlet de, "Bu işi burada kapatalım" arzusunda...

Ancak bu durum, ne ABD'nin ne de Suudi yönetiminin bugüne kadar bölgede yaptıklarına benzemiyor. Arap Baharı sonrası Mısır'da Sisi darbesine yol verirken veya Yemen'de Suriye'de katilamlara, teröre destek verirken dünyanın kafasını karıştırdıkları için elleri güçlüydü ve katilliklerinin üstünü örten gerekçeleri vardı. Ama şimdi yok.

Sadece bölgede değil, dünyanın dört bir yanında Kaşıkçı vahşetine karşı güçlü bir öfke var ve bu öfke gerçek sorumlular ortaya çıkana kadar da dinmeyecek.

Daha ilk günlerde suçu üzerinden atmak için Türkiye'yi hedef gösteren genç Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bu sorumluluktan sıyrılma şansı yok.

Despotik bir tirandan, reformcu bir siyasi aktör çıkarmaya çalışan ABD, şimdi onun bir katile dönüşmesi izliyor.

Tıpkı dün Afganistan'da kaosa sürüklediği siyasi zemini kullanarak Bin Ladin'i küresel bir teröriste, Suriye'de DEAŞ'ı kafa kesen bir vahşet örgütüne ya da Türkiye'de "altın nesil" yetiştirecek FETÖ'yü halkını bombalayan katillere dönüştürmesi gibi...

Şimdi bunun üstünü örtmeye çalışıyorlar ama işleri zor. Bu kez ABD ve yerli ortakları suçüstü yakalandı. Sürecin bundan sonra nasıl seyredeceğinin ilk işaretini Arap Türk Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı verdi: "İş burada bitmedi, bütün dünyayı harekete geçmeye davet ediyoruz. Cemal için adalet istiyoruz."

Bu küresel adalet çağrısına kimse sessiz kalamaz.