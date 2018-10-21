CHP'de yerel seçimlerde adaylık başvurusu başladı. Kulisler bir hayli hareketli... Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerin "garanti" ilçelerinde aday patlaması yaşanıyor. Kimsenin kazanma ihtimali zayıf ilçelere dönüp baktığı yok. En hareketli il ise İstanbul. İstanbul'un Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy gibi ilçelerinde kıran kırana bir adaylık yarışı var.

Büyük oranda ön seçim yaptırmayacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk siyasi tercihini Şişli'de hayata geçirdi. Şişli'de ön seçim yaptırarak bir anlamda Mustafa Sarıgül'le Hayri İnönü'yü yarıştırarak tercih yapmaktan kurtuldu. Bu da Sarıgül'ün önünü açtığı anlamına geliyor.

Yarışın kıran kırana yaşanacağı ikinci ilçe ise Beşiktaş... Beşiktaş'a göz koyanların haddi hesabı yok. Örgüt. İlk kez kararlı bir biçimde adayın CHP içinden çıkmasını istiyor. Bu açıdan çok sayıda isim var. Mevcut Belediye Başkanı Tahir Doğaç, "Tahir Abi" formülüyle, CHP'nin büyükşehir belediye meclis üyesi Bülent Tatar deneyimi ve tabandaki gücüyle, ilçe başkanı Sabahattin Öztürk ise örgüt desteğiyle güçlü adaylar arasında...

Ama sadece onlar değil, başka isimler de var. Sürpriz isimlerden biri de eski Belediye Başkanı İsmail Ünal. Ünal'ın en önemli desteği ise eski Genel Başkan Deniz Baykal. Denilenlere göre Baykal, Kılıçdaroğlu'ndan son bir talep olarak, Ünal'ı başkan yapmasını isteyecek.

Bu durumda Beşiktaş Kulübü'nün veya Kılıçdaroğlu'nun sır küpü Erdoğan Toprak'ın ya da Murat Hazinedar'ın destek verdiği Yasemin Cankurtaran'ın beklentileri rafa mı kalkar yoksa biri etkili mi olur, onu da listeler açıklandığında göreceğiz.