Trump seçildiğinden beri ABD-Türkiye ilişkilerini ilgilendiren sorunlar ABD'yi sarsan iktidar savaşının merkezinde yer almakta.

Şu tabloya bakın, Trump iktidara geldikten sonra en önemli danışmanlarından Korgeneral Mike Flynn, daha seçim günü FETÖ hakkında yazı yazdığı için hedefe kondu ve Rus yetkilileriyle ilişkileri de bahane edilerek istifa etmek zorunda kaldı.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Milli Savunma Bakanı Jim Mattis ve Brett McGurk'un istifalarının da yine Türkiye boyutu var. Bu tabloya başta Halkbank olmak üzere açılan davaları da eklemek gerekiyor.

Türkiye-ABD arasında yaşanan "Fırat'ın Doğusu" gerginliği de deprem etkisi yaratmaya devam ediyor. Trump'ın "Suriye'den çekiliyoruz" açıklamasıyla başlayan sürecin en önemli aktörü de önceki gün Ankara'ya gelen ABD'nin yeni Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton...

Bolton'ın Ankara ziyareti ister istemez Trump'ın ilk Milli Güvenlik Danışmanı Korgeneral Mike Flynn'i ve Flynn hakkında açılan ve Türk işadamı Ekim Alptekin'in de yargılandığı davayı hatırlattı.

İzleyenler bilir; yukarıda sözünü ettiğim gibi Trump'ın Başkan seçildiği gün, kampanya sürecinde sağ kolu olan, ABD eski Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı Korgeneral Mike Flynn imzasıyla ABD'nin The Hill gazetesinde Gülen'i "terörist örgüt lideri" olarak ilan eden bir yazısı çıktı.

Ve o gün FETÖ'cü PR makinesi ve Clinton kurmayları harekete geçti. Yaklaşık iki yıl sonra, 17 Aralık 2018'de, ABD'de Trump'ın seçimi kazanmak için "yabancı devletlerle illegal işbirliği" yaptığı iddiasını araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller'ın himayesinde hazırlanan iddianame devreye girdi.

Mueller'dan davayı devralan "ABD karşı istihbarat dairesi" savcısı James Gilles'ın iddianamede FETÖ lideri Gülen için yaptığı tanımlama davanın niyetini ortaya koyuyor: "Okul networkü olan, hayırsever kurumları yöneten bir Türk vatandaşı, imam, yazar ve siyasi figür" İşte o davada Trump'ın Geçiş Hükümeti'nde istihbarattan sorumlu üst düzey yetkili olan Bijan Kian ile birlikte, Türk işadamı Ekim Alptekin, "Fetullah Gülen'e karşı komplo kurmak ve T.C.

Hükümeti lehine Yabancı Ajan Kayıt Kanunu'nu (FARA) ihlal etmek" suçuyla yargılanıyor ve hakkında 35 yıl ceza isteniyor.

İlginçtir işin bu noktaya gelmesinde FETÖ'yle birlikte bugünün gündemi YPG'nin de etkisi var. Nerden nereye demeyin, Trump'ın ilk Milli Güvenlik Danışmanı Korgeneral Flynn, Beyaz Saray'a yerleşir yerleşmez ilk işi neydi biliyor musunuz?

Obama'nın Suriye'de YPG ile işbirliği planlarını askıya almak. Önce FETÖ elebaşı Gülen'i "terörist" ilan eden yazısı, sonra da YPG ile işbirliğini askıya alması Flynn istifası ve özel yetkili savcı Mueller'ın baskısına boyun eğerek itirafçı olmasıyla sonuçlandı. Geriye de Türkiye ve Rusya'yla ilgili iki dava kaldı. Bu davalar üzerinden Trump ve ekibi usulsüz işlere bulaştı algısı yaratılmaya çalışılıyor.

Flynn'in itirafçı olduğu davada eski ortağı Bijan Kian ve Türk işadamı Ekim Alptekin birlikte yargılanıyor. Kian suçlamaları kabul etmedi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında DEIK çatısı altında ABD İş Konseyi TAIK Başkanı olan ve FETÖ'ye karşı mücadelesiyle bilinen Alptekin ise, "Zekeriya Öz bile böyle bir iddianame hazırlayamazdı" diyerek suçlamaları reddetti.

Görünen o ki, ABD'deki 28 Şubatvari iktidar kavgası bitmediği sürece bu davalar da bitmeyecek, Türkiye'ye yönelik komplolar da...