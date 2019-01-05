Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD'nin Adalet Bakanlığı yetkilileri ilk kez FETÖ'yle ilgili bilgi almak için Ankara'ya geldi.

Ekip, Ankara Adliyesi'nde çalışmalara başladı. Gelen bilgilere göre, ABD'li yetkililer öncelikle FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimindeki rolü üzerinde duruyor. Bu nedenle de başta 15 Temmuz'un mimarları olarak yargılanan Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç isimli darbenin sivil imamlarının ifadeleri incelenecek ve birebir görüşmeler yapılacak.

Neresinden bakarsanız bakın, ABD'li yetkililerin sadece bunu yapmaları bile başlı başına önemli bir adım... Çünkü bugüne kadar Obama dönemi dahil ABD tarafı hiç oralı olmadı. Tam tersine CIA organizasyonu olan FETÖ hep korundu ve Türkiye'nin ABD Adalet Bakanlığı'na gönderdiği belge ve bilgilere bile dönüp bakan olmadı.

Bugün eğer ABD'de FBI bazı eyaletlerde FETÖ soruşturması yürütüyorsa, bunda Türkiye'nin baskısı kadar, yine Türkiye'yle ilişkileri nedeniyle yargılanan Mike Flynn'in hazırladığı ve ABD'nin tüm yargı kurumlarına gönderdiği FETÖ dosyasının katkısı büyük. Şimdi buna bizzat Ankara'ya gelerek görüşmeler yapan FBI yetkililerinin gözlemleri ve raporları eklenecek ve onlar ABD'nin yargı hafızasına girecek. Bunun küçümsenmemesi gerekiyor.

Abartmak istemiyorum ama bu aslında Türkiye için bir "zafer" sayılmalı. Bu noktaya gelişte Trump'ın hakkını da teslim etmeliyiz. FETÖ elebaşı Gülen'i ABD'de hala "Okul yöneten, İmam, yazar" olarak gören çok geniş bir kamuoyu yapıcılar grubu var. FBI buna rağmen Ankara'ya gönderiliyor.

Kuşkusuz son dönemde ABD'yle yaşanan gel gitlere ve ABD'nin verdiği sözleri tutmamasına bakılarak, "ABD yine bizi oyalıyor" denebilir, diyenler de var ama "hiç ilgilenmeyen" ABD'nin gelip görüşmeler yapması, ifadeleri kayda alması, yarın orada FETÖ'ye karşı mücadelede önemli bir veri olacağı gibi Türkiye'nin de elini güçlendiriyor. FETÖ'cüler boşuna panikleyip, öfkelenmiyor.

ABD'li heyetin Ankara'ya gelmesiyle hemen somut bir adım atılmayabilir ama önemli olan Türkiye'nin küresel çapta yürüttüğü bu zor mücadelede ABD'yi buraya getirmeyi başarması. Onun yansımalarını er veya geç göreceğiz.