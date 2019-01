Türkiye'nin hikâyesiyle İstanbul'un hikâyesi birbirinden ayrı düşünülemez.

Biri olmadan diğeri anlaşılmaz.

Şehirleşmemizle sanayileşmemizin, gelenekle modernleşmemizin kilit şehri İstanbul... Ona tepeden bakmayı çok sevdik ama onun bize tepeden bakması karşısında da hep ezildik. Neredeyse öç alır gibi yanlış sanayileşme ve kötü yapılaşmayla onu değerli yapan tarihsel kimliğinden kopartıp ucube bir hale getirdik.

Neyse ki son yıllarda yüksek yapılaşma yanlışına rağmen şu gerçek fark edildi:

"Bu şehr-i Sıtanbul ki bi-misl ü bahadır - Bir sengine yek-pare Acem mülkü fedadır"...

Ve bu şehir, Napolyon'un dediği gibi bir "Dünya başkenti"dir.

Büyük kitlelerde bu bilincin oluşmasında 1994'te Başkan Erdoğan'ın İstanbul'u yönetmeye başlaması bir dönüm noktası oldu. Şehrin "ötekileri" o tarihten sonra şehri sahiplenmeye başladı. Şehrin altyapısındaki devasa hizmetlerle, üstyapıdaki köklü zihniyet değişimi birbirini tetikledi ve ortaya yaşanabilir, çevreyle uyumlu, modern şehir talep eden yeni "İstanbul sosyolojisi" çıktı. Bu aslında bir sentezdi, bir türlü kabullenilmeyen Anadolu'yla İstanbul'un buluşmasından doğan bir sentez.

İşte 31 Mart 2019 seçimlerine bu zeminde gidiliyor. Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığı da bu sürecin doğal bir sonucu. Yeni gündeme gelmiş değil, daha ortada seçim yokken bile bu adaylık hep konuşuldu. Bakanlık, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapan Yıldırım'la dünya başkenti olmaya hazırlanan İstanbul'un buluşması kaçınılmazdı.

Çünkü dünya harikası İstanbul tablosunu tamamlayacak "usta" bir isme ihtiyaç vardı.

Dünle bugünü, şehrin tarihi derinliğiyle modern yüzünü buluşturan bir isme...

Bu yüzden aday tanıtım toplantısında Meclis Başkanı Binali Yıldırım, projelerden çok önce İstanbul'la özdeşleşen tarihi kimliklere vurgu yaptı:

"Çiçeği altın yıldız, suyu telli, pulludur.

Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.

Fatih'in fethettiği İstanbul, Sinan'ın süslediği İstanbul, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtardığı İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı İstanbul... Mevlama şükürler olsun yeniden birlikteyiz.

Yeniden beraberiz." Sonra da İstanbul'un 39 ilçesini bir orkestra şefi gibi nasıl buluşturacağının ipucunu verdi:

"Buraya TBMM Başkanlığı'ndan geliyorum.

Kurtuluş Savaşı'nı yöneten, 15 Temmuz'da hainlerin alçak FETÖ'cülerin terör örgütlerinin sallayıp, yıkamadığı, Türk milletinin çelik iradesini yedi düvele gösteren Gazi Meclis'ten... Orada 81 ilden milletvekili var. Her partiden, her siyasi görüşten...

Ben hepsinin başkanı oldum. Burada her İstanbullunun başkanı olacağım.

Kadıköy'ün de sorunlarını çözeceğim, Sultanbeyli'nin de. Pendikliye de hesap vereceğim, Beşiktaşlıya da. Üsküdar'ın da derdi benim derdim, Bakırköy'ün de derdi benim derdim. Beyoğlu'nun isteği benim için talimat, Sarıyer'inki de aynı şekilde benim için emir. Çok çalışacağız, çok işler yapacağız. İstanbullular sizlerle birlikte başaracağız." Yeni yılın ilk günündeyiz, hepinizin yeni yılını kutluyor, 2019'un bölgemize ve dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum.