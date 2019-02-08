Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul adaylığı nedeniyle 18 Şubat'ta istifa edeceğini açıkladı. Bu istifanın ardından doğal olarak gözler Meclis'e çevrildi. Acaba Meclis'in yeni başkanı kim olacak? Bu soru, özellikle AK Parti içinde kulislerin hareketlenmesine yol açtı.

Aslında sadece AK Parti'de değil, ilk günlerde, MHP içinde de; "Meclis başkanlığı bu kez MHP'ye verilebilir" ihtimali üzerinden bir hareketlenme yaşandı ama uzun sürmedi. Başkan Erdoğan'la görüşen Bahçeli çok net bir açıklama yaptı:

"AK Parti kimi Meclis Başkanı adayı takdim ederse, MHP o adaya destek verecektir. Bunun A'sı, B'si, kişisi, ötesi yoktur."

Buna rağmen hala Ankara kulislerinde bir jest olarak MHP'li biri de olabilir deniyor ama bu artık mümkün değil. Bu nedenle hareketlilik AK Parti'de yaşanıyor. Kulisleri harekete geçiren çok sayıda AK Partili siyasi aktör var. Numan Kurtulmuş, Naci Bostancı, Mustafa Elitaş, Mustafa Şentop ve Hayati Yazıcı şimdilik öne çıkan isimler.

Ancak ortada iddialı ve önemli bir yerel seçim yaşandığı için bu isimlerden bazıları ister istemez devre dışı kılıyor. Ankara kulislerine göre adı geçenler arasında en şanslı ve uygun isim Hayati Yazıcı. Siyasi tecrübesi bir yana Yazıcı hem Başkan Erdoğan'la geçmişe dayanan bir hukuku sahip hem de tercih edilmesiyle grupta ve mecliste herhangi bir değişiklik olmayacak.

İkinci şans verilen isim, Grup Başkan vekili Naci Bostancı. Bostancı tercih edilirse yerine büyük olasılıkla Grup Başkan vekili olarak Mustafa Elitaş'ın gelme ihtimali yüksek.

Diğer iki isme ise pek şans verilmiyor. Numan Kurtulmuş'a seçim sürecinde meydanlara inmesi, Mustafa Şentop'a ise son 7 ayda Meclis Başkan vekilliğini başarıyla yürütmesi nedeniyle ihtiyaç olduğu söyleniyor. Siyaseti yakından izleyenler, seçim süreçlerinde taşların yerinden oynatılmayacağı görüşünde.

Önümüzde 15 gibi siyasette uzan denecek bir süre var. Sürprizler her zaman mümkün. Ankara kulislerinde bu açıdan tek bir isimden sz ediliyor: Eski Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ.

Bütün bu soruların cevabını 23 Şubat'ta Meclis'te yapılacak seçimlerde bulacağız.

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CHP'DEKİ DİP DALGA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öyle bir yerel seçim süreci yönetti ki, CHP'nin kodları altüst oldu. Siyasi stratejisini CHP'nin oy almasından çok, İyi Parti ve HDP'nin varlığını sürdürmek üzerine kurduğu için CHP'liler derin bir hayal kırıklığı yaşıyor. O hayal kırıklığının nelere yol açacağını kestirmek zor. Partinin genel sekreteri Akif Hamza Çebi'nin istifası da bu sürece bir tepki olarak yorumlanıyor. Bu dalga yakında bir dip dalgaya da dönüşebilir.

Birkaç gün içinde çok sayıda CHP'linin istifa edip DSP'ye geçmesi sürpriz olmaz. Beşiktaş'ta, Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın ısrarla aday olmasını istediği Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun DSP'den adaya olacağı, Maltepe'de Ali Kılıç'ın atanmasıyla ilçe örgütünde büyük istifaların yaşanacağı söyleniyor. Küçükçekmece CHP de ise Gökhan Gümüşdağ'ın, Silivri'de ise Selami Değirmenci'nin istifa aşamasında olduğu gelen haberler arasında.

Ama en ilginci Avcılar'da yaşanıyor. CHP'nin mevcut belediye Başkanı Handan Toprak'ın DSP'den İstanbul Büyükşehir adayı olmak istediği, DSP'den aday olacağı söylenen eski belediye başkanı Mustafa Değirmenci'nin ise CHP'yi "Adayı geri çekin yoksa DSP'den aday olur ve size seçimi kaybettiririm" dediği kulislerde konuşuluyor.