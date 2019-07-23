ABD'de bir kesim, sadece S-400'ü bahane ederek veya Fırat'ın doğusunu silahlandırarak değil, ekonomiden hukuka farklı argümanları da kullanarak Türkiye'ye karşı "açık" bir savaş yürütüyor. Bu o kadar açık ki, dünün "stratejik ortağı" Türkiye, bugünün "hasım ülkesi" ilan edilebiliyor. ABD'nin bu hasımlığını her olayda görüyoruz.

Alın, birkaç gün önce tahliye edilen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya verilen hukuksuz cezayı.

ABD'nin Türkiye'ye karşı yürüttüğü bu hukuksuz savaş, aslında kendi içinde yaşadığı Trump-Müesses nizam arasındaki iktidar savaşının da bir uzantısı... İşin bir ayağında da FETÖ var.

Halkbank davası buna örnek. Şimdi buna bir yenisi ekleniyor. Hem de komik bir biçimde. Bu kez Türkiye için "lobi" yapan işadamı Ekim Alptekin'i yargılıyor. Suçu; Türk hükümeti adına FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için "komplo kurmak", "yabancı bir devlet adına kayıt dışı temsilci olarak hareket etmek" ve "yalan beyanda bulunmak". Örneğin iddianameye göre İşadamı Alptekin, güya FBI başkan yardımcısına şöyle demiş: "Gülen'in suçu yoksa o zaman suç oluşturacak bir delil bulalım." Benzer bir yalanı eski CIA başkanı James Woolsey de söylemişti: "Fikir, söz konusu kişiyi gece yarısı örtülü operasyonla kaldırmaktı."

Ortada kanıt falan yok ama ABD yargı aklının bu işleri iyi bildiğini, öğrencileri FETÖ'cülerin Türkiye'de sahte belgelerle açtıkları onlarca davadan biliyoruz.

Peki, madem Alptekin ABD'de gerçekleşen görüşmelerde böyle hukuk dışı taleplerde bulundu neden anında tutuklanmadı? Koskoca CIA başkanı ya da FBI başkan yardımcısı kendi ülkelerinde bu suçları işlemeye hazırlanan biriyle ilgili neden hemen işlem yapmadılar, neden Türkiye'ye dönmesine izin verildi? Çünkü bu kumpas Alptekin döndükten sonra planlandı.

Bu davada, "suç ortağı" olduğu iddia edilen iki isim daha var; Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn ve İstihbarat Sorumlusu Bijan Rafiekian...

Flynn önce tanık olarak gösterilmiş, sonra savcı "sanık" olmasını istemiş ama hakim bunu kabul etmeyince durum karışmış. Rafiekian ise sanık olarak yargılanıyor. Onca baskıya rağmen ilk ifadesinde direniyor. Anlayacağınız Türkiye yine ABD'deki bir kesimin yeni bir hukuksuz davasıyla karşı karşıya... İpe sapa gelmez iddialarla kurulu iddianamenin tek amacı da, FETÖ'yü korumak. Yani Türkiye'yi sıkıştırmak...

Bu gerçeği yargılanan işadamı Ekim Alptekin, dava ilk açıldığında sosyal medya hesabından şöyle dile getirmişti: "Hukuka aykırı hiçbir eylemde bulunmadım. ABD savcıları Fetullahçı teröristler kendi ülkelerinde elini kolunu sallayarak gezerken, onlarla mücadele edenleri 35 yıl hapisle yargılıyor. 17 Aralık'ta açıklanan iddianameyi Zekeriya Öz'e yazdırsalardı bu kadar olurdu. Tarih affetmeyecek. Türk Amerikan ilişkilerinin sağlıklı biçimde ilerlemesini arzuluyor ve bu ilişkiyi zehirleyen FETÖ'ye karşı legal olarak mücadele veriyorum."

Türkiye-ABD ilişkileri gerçekten tarihinin en büyük krizini yaşıyor. Bu krizi isteyenler ABD içinde Trump'a da karşı. Trump, G-20 zirvesindeki çıkışı ve sonrasındaki açıklamalarıyla Türkiye'ye farklı yaklaşıyor ama herhalde başaramıyor. Bu iç çelişki nedeniyle darbeci FETÖ'cüler orada elini kolunu sallayarak dolaşırken, lobi yapanlar yargılanıyor. Suriye'de terör örgütü ilan edilen PKKYPG silahlandırılırken, terörle mücadele eden Türkiye eleştiriliyor. Ama en pervasızı Patriot'u neden vermediklerini açıklayamazken "S-400 alamazsınız" demeleri.

Tam da bu yüzden, Türkiye'nin S-400 kararı tarihi bir karardır ve yeni bir dünyanın ilk işaret fişeğidir.