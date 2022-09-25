CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir yıldır kendi adaylık PR'ını yapan bir çalışma yürütüyor. Ancak o çalışmaya, bırakın 6'lı masayı kendi partisini bile ikna edemedi ki, partisini birkaç kez uyarmak zorunda kaldı.

Sonunda dayanamadı ve sert bir ayar verdi:

"Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin."

Nihayet onlar da kararlarını verdi. Başta seçildiği andan itibaren "o makam"ın sahibi gibi davranan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere hepsi, sanki el altından çalışma yapmamışlar, "Alevi'sin kazanamazsın" yazıları yazdırmamışlar gibi "Yanındayız" tweetleri atarak sıraya dizildiler.

Bu hamlesiyle Kılıçdaroğlu en azından şimdilik adaylığının önündeki parti içi engeli aşmış görünüyor. Ama önünde hâlâ iki engel var: 6'lı Masa ve ABD... "ABD de nereden çıktı?" demeyin. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın o sözünü hatırlayın: "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar."

Peki, partisinde bile böylesine zorlanan Kılıçdaroğlu, 6'lı masayı ve ABD'yi ikna edebilecek mi?

Önümüzdeki günlerde bol bol bu konuyu tartışacağız. Önce 2 Ekim'de 6'lı masa, Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yeni toplantılara başlayacak. Kılıçdaroğlu, o toplantıda 5 muhafazakâr-milliyetçi partiyi, hem partisini yola getirmiş hem de ABD kartını devreye sokmuş biri olarak karşılayacak. Artık son noktayı Kılıçdaroğlu mu koyar, yoksa Akşener'in danışmanı Fatih Demirkol'un dediği gibi Meral Akşener mi koyar göreceğiz.

Ama daha önemli işareti Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi verecek. Kılıçdaroğlu'nun 9 yıl sonra hem de adaylığın belirlendiği bir zaman diliminde ABD'ye gitmesi tesadüf değil. Tıpkı 2013 yılı Aralık başındaki o gezi gibi... Hatırlayın, 2013'teki o gezide Kılıçdaroğlu. FETÖ'cülerle buluşmuş ve dönüşte de "Bu hükümet yakında yıkılır" gibi bir demeç vermişti. Sonra 17-25 Aralık yargı darbesi oldu ve CHP'liler de hükümetin yıkılacağını, hatta dönemin Başbakanı Erdoğan'ın kaçacağını söyledi ama dediklerinin hiçbiri olmadı.

Şimdi herhalde biraz akıllanmışlar ki, bu gezide görüşülecekler arasında FETÖ'cüler yok gibi. "Yok gibi" diyorum; çünkü FETÖ'cüler yok ama FETÖ sever küreselci "Bay Kemaller" çok. Onlardan biri de ABD'nin solcu senatörü Barnie Sanders... Sanders, FETÖ'cülerin çok sayıda etkinliğine katılan bir isim. Ayrıca, sayısız kez Massachusetts'in eyalet imamı tarafından ağırlanmış ve destek verilmiş biri. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun onun üzerinden verdiği mesaj da dikkat çekici. Bugüne kadar ABD emperyalizminin hiçbir uygulamasına karşı çıkmayan, FETÖ'ye ve PKK'ya desteğine itiraz etmeyen Kılıçdaroğlu, "aslan solcu" havasına girerek "vahşi kapitalizme" meydan okudu. Bir anlamda Başkan Erdoğan'ın BM'de emperyalistlerin yüzlerine söyledikleriyle yarışacağı hesabı yaptı ama söylediklerinin sorun olmayacağını da biliyor. Küreselci Bill Gates ve Mustafa Koç gibi kapitalistlerin bile şikâyet ettiği "vahşi kapitalizm"den söz etmenin riski yok ki...

İşin ilginç yanı, Kılıçdaroğlu'nun ABD'de görüşeceği Dışişleri Komitesi'ndeki kişilerin çoğu da FETÖ'cülerle içli dışlı. Çoğu Kılıçdaroğlu'nun milletvekili yaptığı kaçak FETÖ'cü Aykan Erdemir'in Türkiye aleyhine hazırladığı raporlarla beslenen isimler.

Kılıçdaroğlu onları ikna eder mi bilemem ama ABD derin aklının hâlâ bir karar vermediği söyleniyor. Kılıçdaroğlu'nun "kaset operasyonu" ve sonrasında üstlendiği siyasi misyon düşünüldüğünde bu kadar kararsızlık da "haksızlık"...

Bu arada merak ediyorum; Kılıçdaroğlu ABD'lilere, eski CHP Milletvekili Erdemir ile FETÖ elebaşı Gülen'i neden Türkiye'ye iade etmediklerini de sorar mı acaba?