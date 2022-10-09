Altılı Masa'daki partiler hiç kavga etmese bile seçimi kazanma ihtimalleri yok. Bu nedenle masanın dışında tuttukları HDP'ye elleri mahkum. Ancak HDP'yi masaya monte ettiklerinde kavga daha da büyüyecek. Bu yüzden işleri hiç kolay değil.

Daha önemlisi, kavga sadece Altılı Masa içinde yaşanmıyor, HDP ve HDP'ye siyasi sınır çizen PKK içinde de yaşanıyor. İçeride ve dışarıda sıkışan PKK, Mersin'deki polis evine düzenlenen terör saldırıdan sonra PKK adını anmadan saldırıyı kınayan Selahattin Demirtaş ve HDP eşbaşkanlarına adeta savaş açtı.

Aslında Demirtaş'ın, CHP'nin elini güçlendirmek için PKK adını anmadan yaptığı kınama sadece bir siyaset mühendisliği çabasıydı ve kimseye de inandırıcı gelmedi. Ama bu kadarı bile terör baronu Duran Kalkan'ı çılgına çevirmiş ki Mersin'deki terör saldırısına yarım ağız karşı çıkanları bile azarladı:

"Yapanlara dua et, karşı çıkma, kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapmaya hakkı yoktur."

Ne diyelim, dün 7 Haziran 2015 seçimlerinde 80 milletvekili kazanmışken, halka değil, Kandil'e boyun eğmenin sonu bu. Fırça da yersin, tehdit de edilirsin. Aslında Demirtaş o günden bu yana hiç değişmedi. Bu kez de "ukala" diye azarlandığında yine çark edip, "Demirtaş, PKK'ya rest çekti" diyenleri "mahcup" etti:

"Bizim demokratik siyaset söylememizden, HDP'den ve Kürt siyasetinden 'ayrışma' polemiği çıkarmak çok zorlama bir çabadır, tamamen anlamsızdır."

"Kürt siyaseti" dediği PKK yani...

Bu tablo, sadece Demirtaş'ın değil, HDP'nin de en büyük handikapı... Kürtler, artık PKK'nın ABD'nin taşeronluğunu yapmasına, bölgeyi kan gölüne çevirmesine, Türkiye'de terörü bir siyaset aracı olarak kullanması "artık yeter" diyor. HDP tam da bu sancıyı yaşıyor. Burada ilginç olan, HDP içindeki bu kavga, CHP'lilerin sunduğu gibi Kandil- Demirtaş arasında değil, tam tersine Öcalan'la Demirtaş arasında yaşanıyor.

Bu da ne zaman patlar bilinmez ama patladığında Demirtaş'ın altılı masa hesapları altüst olur.

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TÜRKKAN'A İNSANİ TEPKİ

Dün Kocaeli'nde Kars-Ardahan-Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (KAISİAD) kahvaltılı bir toplantısı vardı. Toplantıya bölge milletvekilleri, belediye başkanları da davet edilmişti. Davetliler arasında AK Parti milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, CHP milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve çok sayıda konuk vardı. Konuklar arasında olması dikkat çeken isim ise İyi Parti milletvekili Lütfü Türkkan'dı.

Kahvaltılı toplantıda sıra ortak fotoğraf çekilmesine gelince bir anda ortalık karıştı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu bütün ısrarlara rağmen, kürsüye çıkıp fotoğraf çektirmedi. Dahası bununla da yetinmedi, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın gözünün içine baka baka konuştu:

"Bu ülke için gözünü kırpmadan şehit olan kardeşlerimizin ailelerine hakaret eden Lütfü Türkkan'ın olduğu bir fotoğraf karesinde olmak benim için züldür. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da milletimizin değerlerine saygı göstermeyen hiç kimseyle yan yana gelmeyeceğim."

Milletvekili Katırcıoğlu, "saygısızlık yapan kişi kim olursa olsun yanına kar kalmamalı" diyerek insani ve demokratik tepkisini gösterdi. Yerinde bir tepki, keşke o toplantıyı düzenleyen hemşerilerim de aynı duyarlılığı gösterip daveti kirletmeselerdi.