Sabah Gazetesi'nin şehir etkinlikleri çerçevesinde Yavuz Donat Ağabey'in öncülüğünde bir grup yazar ve gazeteci olarak Ordu'dayız. İlk durağımız Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı... Başkan Hilmi Güler bizi kapıda karşılıyor. Sohbete geçmeden önce şu notu düşmem gerekiyor.

Başkan Güler, AK Parti'nin ilk Enerji Bakanı. Geçmişi göz kamaştırıyor. 68 kuşağından, ODTÜ mezunu bir mühendis. Bugün Türkiye'nin değer yaratan, TUSAŞ, İGDAŞ, TÜBİTAK, ERDEMİR, MKE VE ETİBANK gibi önemli kurumlarının hepsinde imzası var. Petrol, doğalgaz ve değerli madenlerin keşfinden yerli roket ve motor yapımına kadar içinde yer almadığı proje yok gibi...

Başkan Erdoğan'ın İstanbul'da başlayan siyasi yolculuğunun da ilk yol arkadaşlarından... Yavuz Ağabey'in dediği gibi tam bir "deneyim küpü".

Böylesine dolu dolu geçmişe sahip bir ismin Ordu'ya belediye başkanı olacağına ilişkin ilk kulis haberini yazan biri olarak doğrusu şaşırmıştım. Şaşkınlığımın gereksizliğini, Ordu'yu gezdiğimde ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'le sohbet ettiğimde anladım. Daha kapıdan adımımızı atar atmaz, bizi bilgi bombardımanına tutuyor.









ORDU'DA ÜRETİM DEVRİMİ

Teknolojiden, inovasyondan, bilginin insan ve şehir hayatını kolaylaştıran ve zenginleştiren yanından söz ediyor. Tabii sadece teorik olarak değil, inovasyonun yani yeni yaratıcı fikirlerin, buluşların ekonomik hale getirilerek hayata nasıl geçirildiğini örnekleriyle anlatıyor.

Yazılımdan rüzgâr ve güneş enerjisine, suyun temizlenmesinde kullanılan fındık karbonundan çöpten enerji üretimine kadar bir dizi alanda bunu görmek mümkün.

Şehrin altyapısı, yolları, köprüleri ve turizmle ilgili atılan adımları bir yana bırakıyorum, asıl değişim üretim alanında yaşanıyor. Son dönemin moda deyimiyle Ordu'da gerçek bir "üretim devrimi" gerçekleşiyor. Sadece kadınların kurduğu 19 kooperatif var ve kividen mandalinaya, kaz ve tavuk yetiştiriciliğinden arıcılığa kadar birçok alanda ciddi bir organik üretim söz konusu.

Dikkatinizi çekmiştir, Ordu denince ilk akla gelen fındıktan hiç söz etmedim. Oysa dünyada en büyük fındık üreticisi Türkiye. Türkiye'de ise en büyük fındık üreticisi Ordu... Ancak ortada garip bir durum var, bu gerçeğe rağmen fındıktan katma değeri yüksek ürün üreten ülke Türkiye değil İtalya...

İşte Başkan Hilmi Güler, bu ters durumu düzeltmek için müthiş bir çaba harcıyor.



ÇİKOLATANIN YENİ ADI KYBELE

Aslında geçmişte bu tersliği düzeltme girişimleri olmuş, hatta bazı markalar piyasa çıkmış ama hiçbiri istenilen noktaya gelmemiş. Şimdi yepyeni bir yol deneniyor; Ordu kendi markası Kybele ile piyasaya çıkıyor. Şehrin merkezinde kurulan çikolata fabrikası ve Kybele çikolata dükkânı bunun ilk adımları. Görmeniz gerekiyor, damak tadı ve sunumuyla küresel marka olabilecek nitelikte.

Ordu'ya ilişkin şu iki notu da düşmeden geçemeyeceğim. Ordu'nun denize paralel bir caddesi var ve yeniden düzenlenmiş. Trafiğe kapalı, temiz ve şık bir cadde... Bağdat Caddesi'nden daha güzel diyebilirim. Özellikle belediye başkanlarının görmesi gerekiyor. Bir de Ordu'nun sahili görülmeli. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla sahildeki yüksek binalar yıkılınca ortaya harika bir sahil şeridi çıkmış. Şehirden denize girilebilen, sörf yapılan, kafelerinde maviliklerle buluşulan bir sahil...

İnsana Nâzım'ı hatırlatıyor:

"Güzel günler göreceğiz çocuklar

Motorları maviliklere süreceğiz..."