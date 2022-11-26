CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine yükseklerden uçarak yeni bir vizyon projesi açıkladı:

"Sonsuza kadar krizi bitirecek bir vizyon açıklayacağız. Vizyonumuz hazır, ekiplerimiz hazır, yatırımcılarımız hazır, taze para da hazır. 3 Aralık'ı bekleyin."

Kılıçdaroğlu'nun ikide bir "Şu tarihi bekleyin" demesi artık inandırıcı gelmese de yine merak edildi. Acaba siyasi rekabeti artıracak yeni ve gerçekçi bir proje önerisi getirecek mi?

Başkan Erdoğan da o umutla şöyle diyordu:

"Bu zatın siyasi hayatında ilk kez bir vizyon açıklamaya hazırlandığını ilan etmesinden memnuniyet duyduk. Bizim asıl güreşmek istediğimiz minder işte burasıdır."

Peki, bu beklenti gerçekleşir mi?

İsterseniz gelin işin biraz arka planına bakalım ve 3 Aralık'ı beklemeden o vizyon projesi ile arkasındaki sır adamı anlatalım.

"Sır adam" diyorum; çünkü kendisini öyle sunarak sürpriz bir biçimde Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmuş ve CHP'nin sır katına yerleşmiş bir isimden söz ediliyor.

Adı Recep Beşenk, eski bir BDDK çalışanı ve AK Parti'den milletvekili adayı olmuş biri... Kılıçdaroğlu'nun onu danışman yapması CHP'lileri bile şaşırtmış ve tepki göstermişlerdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun büyük vizyonunun arkasında böyle bir isim var.



PROJE AK PARTİ'DEN ÇALINTI MI?

Üstelik Kılıçdaroğlu'na sunduğu proje de yıllar önce AK Partililerce çalışılmış bir proje. Zafer Çağlayan'ın Ekonomi Bakanı olduğu yıllarda yani 2011 seçimlerinden sonra, "Mersin'i bölgenin sanayi ve ticaret merkezi" yapmak için hazırlanan bir proje bu...

O projenin hayvancılık ayağında çalışan isimlerden biriymiş bugün Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan Recep Beşenk... Bakan Çağlayan'ın ekibi projeyi hazırlıyor ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) sunuyor. Sonucun ne olduğunu projede çalışanlardan biri yıllar sonra şöyle anlatıyor:

"O proje Mersin için hazırlanmıştı. Ama kurulda Ali Babacan takoz oldu..."

Sonra da duyduklarına inanamadığını ekliyor:

"O projede çalışanlardan sadece biri olan Beşenk'in Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasına çok şaşırdım. Bizim pek ciddiye almadığımız, ikincil ekibin içinde olan bir isim danışman yapılıyor ve teras katta ofis veriliyordu. Ama asıl şaşkınlığı bizim projeyi kendi projesi diye Kılıçdaroğlu'na satmasını duyunca yaşadım."

Bu bilgiler ve daha fazlası CHP kulislerinde konuşuluyor. Onlara göre, projede "Serbest bölge, cevher işleme ve enerji merkezi" gibi başlıklar var ve copy past yöntemiyle Mersin çıkarılmış, yerine Türkiye konmuş...



'MOSSAD RECEP'

İşin garip tarafı, CHP kulislerinde sadece copy past proje ve danışmanlık meselesi konuşulmuyor, Beşenk'in daha garip ilişkilerinden ve çok konuşmasından da söz ediliyor. Mesela kulislerde kod adının "Mossad Recep" olduğunu söyleyenlerin sayısı hiç az değil. Doğrusu merak ediyorum, acaba Kılıçdaroğlu, danışmanına bu adın neden verildiğini duydu mu ya da aralarında Mossad'la ilgili bir konuşma geçti mi?

Önümüzdeki 3 Aralık'ta bu soruların cevabını alır mıyız bilemem ama vizyon projesinin kaderinin daha önce önerdiği "Lojistik Merkez Türkiye" projesinden farklı olacağını sanmıyorum. Sanmıyorum, çünkü aralarında İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü ve Togg gibi onlarca küresel çapta büyük projeye karşı çıkan bir siyasi aktörün, büyük proje üretme ihtimali yok gibi. Keşke üretse...