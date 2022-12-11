CHP ve Altılı Masa'da henüz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu meselesi bitmiş değil. Kılıçdaroğlu'nun bütün karşı çabasına rağmen, İmamoğlu hâlâ umutlu ve aday olacağına da inanıyor.

Bunda kuşkusuz "Ablası" Meral Akşener'in "kazanacak" aday diye karşı çıkmasının büyük katkısı var. Kimileri Akşener'in böyle bir direnç göstermesini kendi adaylığına bağlasa da İmamoğlu bunun tam tersini düşünüyor ve ona göre hazırlık yapıyor.

Bu konuda ABD, FETÖ ve HDP'nin de kendisini tercih edeceğine ve açık destek vereceğine inanıyor. Öyle olmadığını da kimse söyleyemez. Aslında önümüzdeki seçimlere "yeniden diriliş" gözüyle bakan FETÖ'cülerin bu konudaki tavırları iki yıl önceden belli. Gerekçeleri de Akşener gibi Kılıçdaroğlu'nun "kazanamayacak" aday olması. Bunu da ötekiler gibi gizli saklı yapmıyorlar, tıpkı Türkiye'de İmamoğlu'nun besleme medyası gibi açık açık Kılıçdaroğlu'nun "Dersimli" oluşu üzerinden anlatıyorlar.

İşin ilginç tarafı, bu gerçeğe rağmen Kılıçdaroğlu hâlâ ve ısrarla FETÖ'cülere selam yollamaya devam ediyor. Hatta onların söylemiyle 15 Temmuz'a "kontrollü darbe" demekten, Meclis'i, Başkan Erdoğan'ı, devleti, kurumlarını, siyasi aktörleri "tahrip siyaseti" ile itibarsızlaştırmaktan da vazgeçmiyor.

Bu çabası bir işe yarar mı bilemem ama Kılıçdaroğlu'nun işi hiç kolay değil.

Çevresini kuşatan bütün güçler, hem "kazanacak" hem de daha "kullanışlı" bir adayı tercih edeceklerini açık açık söylüyor. O kazanacak aday Kılıçdaroğlu mu -ki toplumsal rüzgâr ondan yanayoksa daha derin ilişkileri olduğu iddia edilen ve sürekli irtifa kaybeden İmamoğlu mu olacak göreceğiz?

Akşener'in deyimiyle dananın kuyruğunun kopacağı günlere az kaldı.

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KKTC'DE YEREL SEÇİM HEYECANI



Türkiye, yaklaşık 6 ay sonraki seçimlere hazırlanırken, KKTC'de de yerel seçim heyecanı var. İktidardaki Ulusal Birlik Partisi ile koalisyon ortakları Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi yerel seçimlere ortak giriyor. Yerel yönetim reformuyla KKTC'deki belediyeler birleştirildiği için seçim heyecanı da bir hayli yüksek.

Hem seçim heyecanını hem de KKTC'deki FETÖ ve diğer suç örgütleri meselesini KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile konuştum.

Bakan Öztürkler yerel seçimlere ilişkin şöyle diyordu:

"Yerel seçimler bizim için çok önemli; çünkü ilk defa bir reform yapıldı, 28 belediye 18 belediye olarak düzenlendi. Hizmeti doğru yapmak için belediyeleri birleştirdik. Ulusal Birlik Partisi (UBP) şu anda Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'yle birlikte hükümette. Seçimlere de ittifakla giriyoruz ve ittifak başarılı olacak."

Peki, KKTC'de FETÖ ile mücadele nasıl gidiyor? Özellikle üniversitelerde cirit attıkları söyleniyor, ne dersiniz?

"Bu doğru değil. Buradaki öğretim kurumlarıyla sürekli irtibat halindeyiz. Bu alanla ilgili geçmişte önemli adımlar atıldı, bugün de güvenlik güçlerimiz göz açtırmadan operasyonlarını sürdürüyor."

Benzer bir durum, organize suç örgütleri için de söyleniyor. KKTC'de bu konuda durum ne?

"Küçük bir ülke olduğumuz için güvenlik güçlerimiz göz açtırmıyor. Vatandaşlık noktasında da çok dikkatliyiz, sıkı bir güvenlik soruşturması yapıyoruz. Son dönemde çok ciddi operasyonlar yaptık, Avustralyalı dünyaca ünlü uyuşturucu baronu vardı. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Bey'le birlikte yakaladık. Önce Ankara'ya sonra da ülkesine gönderildi. Burada mafyaya göz açtırmıyoruz, KKTC'nin turizm, eğitim ve bilişim adası olmasını istiyoruz."