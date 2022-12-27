Bir süredir küresel kuşatmalar karşısında sesini çıkarmayan ama CHP içindeki aday yarışı ve rant kavgası olanca canavarlaşan, rahmetli Erdal İnönü'nün deyimiyle "Aslan sosyal demokratlar"ı yazıyorum.

Gerçi sosyal demokratlıkları da kalmadı ya neyse... Önce medyadaki Kemalciler-Ekremciler kavgasına şahit olduk. Sonra bu ayrışmanın en sert yansıdığı Kaftancıoğlu-İmamoğlu kavgası geldi. "Müteahhit kafalı" veya "şizofren" suçlamaları gündemi sarstı.

İkili birbirlerine selam bile vermez oldu. Kavga günlerce medyada tartışıldı. İmamoğlu, dolambaçlı bir cevap verse de suçlamaların mimarı Kaftancıoğlu hiç oralı olmadı. Eksiği gediği de olsa bir kulis haberi günlerce tartışılmıştı. Önceki gün de yine kulislerde dilden dile dolaşan ve CHP'nin hukuksuz il başkanlığını sürdüren Kaftancıoğlu'nun, genel başkanına sunduğu "CHP'nin ihaleci milletvekilleri" iddiasını yazdım.

Kaftancıoğlu, hiç vakit kaybetmeden Whatsapp üzerinden "kendisine yakışan" bir üslupla mesaj gönderdi. Özeti şuydu:

"Genel Başkanımıza liste verdiğime dair ithamınız ve iftiranıza dair; bilmeniz gerekir ki bugüne kadar Genel Başkanımızı yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgiyle informe etmedim."

Peki, doğru bilgiyle "informe" etmiş olabilir misiniz? Yani İBB Belediyesi'nden ihale almış hiç milletvekiliniz yok mu? Onları yazmış olabilir misiniz? Sorunun cevabını yine aynı yolla merakla bekliyorum.

Bu arada 5 yıl boyunca sizin görevden alınmadığınız için hayal kırıklığı yaşadığımı da eklemişsiniz. Doğrusu öyle bir derdim hiç olmadı, olmaz da. Büyük ihtimalle kulislerde yine sizin partililerin beklentisini yazmışımdır. Ama sizi de, siyasi ruhunu FETÖ'cülere ve sol marjinal gruplara peşkeş çeken, CHP'yi HDP'lileştiren Kılıçdaroğlu dönemine uygun olduğunuz için eleştirdiğim de doğrudur. Bu dönem sizsiz olmazdı zaten.

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'ÜST AKLIN' TWİTTER OPERASYONU

Wikileaks belgelerinin yayınlanmasıyla artık dünyada hiçbir şeyin gizli kalmayacağı belliydi. Öyle de oldu.

Hatta yakın zamana kadar, "üst akıl" denilen ABD emperyalizminin kirli kumpasları da bir bir ortaya döküldü. Şimdi de bu küresel kumpasın sosyal medya üzerindeki oyunları açığa çıkıyor. Açıklayan da bizzat ABD'nin merkezinde yer alan ve Twitter'ın yeni patronu Elon Musk... Musk, bir süredir Twitter'la Pentagon, CIA ve FBI arasındaki kirli operasyonları deşifre ediyor.

Birçok başlık var ama bizi ilgilendiren en çarpıcısı, Suriye'de bölgeyi kaosa sürüklemek ve terör örgütü PKK'yla iş tutan CENTCOM denilen kirli merkezin yaptıkları. CENTCOM, PKK veya DEAŞ gibi bölgede kullandığı terör örgütlerine sadece silah veya para desteği vermiyor, aynı zamanda onlara sosyal medya üzerinden algı oluşturmak için de destekte bulunuyor.

Özet haber her şeyi anlatıyor:

"Twitter'ın ABD ordusunun talebi üzerine Ortadoğu'daki psikolojik harp operasyonları hesaplarına dahili koruma sağladığı ve bunlara onaylı hesap (mavi tik) özelliği verdiği ortaya çıktı."

Gördüğünüz gibi ABD, Ortadoğu'nun genelinde desteklediği terör örgütlerine, Twitter'ı kullanarak "Psikolojik harp operasyonu" yöntemiyle destek vermiş.

Peki, ABD ordusunun veya CIA'nın Türkiye içinde böyle destek verdiği siyasi veya sivil yapılar yok mu? Elon Musk asıl bu kirli yapıları da açıklamalı.