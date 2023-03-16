Bir süredir ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in, işgal ettikleri Suriye topraklarına yaptığı sürpriz ziyaret konuşuluyor. O gezinin hemen arkasından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla da aynı bölgeyi ziyaret etti.

Tabii "konuşuluyor" demek olayı açıklamaya yetmiyor, yetmez de. Neresinden bakarsanız bakın Suriye'de ilginç şeyler oluyor.

Türkiye'nin ABD Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırması bile bu gezilerin sıradan geziler olmadığını göstermeye yetiyor. Yetiyor çünkü böyle bir gezi sadece ABD askerlerinin ziyaretiyle açıklanamaz. Gezinin görünen iki önemli boyutu var. Birincisi uzun zamandır altyapısı oluşturulan Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında yeni ve önemli bir birliktelik sürecinin başlatılması, hatta bu dört ülkenin bugün Moskova'da da bir araya gelmesi...

Büyük ihtimalle ABD, silahlandırdığı ve PKK-YPG adını gizleyerek piyasaya sürdüğü Suriye Demokratik Güçleri'yle (SGD) bu birlikteliğe karşı önlem alıyor, hazırlık yapıyor. İşin içinde İsrail de var deniyor.

Bu geziler Türkiye'deki seçimlerle de yakından ilişkili... Bunu da sadece "ABD Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye gelerek Türkiye'deki seçimleri mi etkileyecek?" gibi ucuz bir yaklaşımla ele almamak gerekiyor.

Orada ABD'nin hesabı neyse o doğal olarak Türkiye'deki seçim sürecini de etkileyecek. Çünkü HDP, YPG'ye yani PKK'ya sahip çıkacak.

Tıpkı 2013'te DEAŞ'ın bir aparat olarak Kobani'ye saldırtılması ve sonra da "seküler PKK"nın kahramanlaştırılması gibi bir oyun ihtimali çok yüksek. Batı bu tür kirli oyunları çok seviyor.

ABD'nin Suriye'de nasıl kirli bir tuzak hazırladığını yakında göreceğiz ama ilginç olan ABD Genelkurmay Başkanı'nın sürpriz gezisinin Türkiye'deki sol sosyalist partilerin, HDP'nin, hatta ittifak yapmaya hazırlandıkları CHP'nin kapsama alanına hiç girmemesi.

Sahi neden hiçbiri ABD Genelkurmay Başkanı'nın Suriye gezisiyle ilgilenmiyor?

Emperyalist ABD'nin genelkurmay başkanı, Suriye'ye ya da HDP'lilerin deyimiyle "kanton devrimi" yapılan Rojava'ya tatil için mi geldi?

Yani Rojava, ABD'lilerin tatil için tercih ettikleri yeni turizm destinasyonu mu?

İşin böyle olmadığını aslında HDP de HDP'ye destek verenler de biliyor. Daha vahim olan, dünyaya ve mazlum halklara "Rojava devrimi" diye yutturulan kirli operasyonun bugün sadece emperyalist ABD'nin bir üssüne dönüşmesi. O üs numarasıyla Türkiye'deki çözüm süreci de heba edildi.

Bu utanç onlara yeter mi bilemem ama Suriye'deki süreci dikkatle izlemekte yarar var. ABD, oradaki varlığına yönelik bölgesel bir hareketi Türkiye'nin içine yöneltecek kirli bir hesap içinde. HDP'nin PKK'yla ilişkisini görmezden gelenler, yarın Suriye'de ABD ve ittifaklarına yönelik bir hareket olursa kimden yana tavır alır dersiniz?

Yeni Kobani tezgâhı sadece seçimleri değil bölgeyi de zehirler...