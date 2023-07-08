Geçen yılın ocak ayında Başkan Erdoğan, 2002'de işlenen ve faili meçhul kalan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit isimlerinden yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır'ın, MİT operasyonuyla Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini açıklamış ve şöyle demişti:

"Bu şahsın ülkemize getirilmesi, geçmişteki faili meçhul cinayetleri aydınlatma konusundaki kararlılığımızın ispatıdır."

Siyasi irade üzerine düşeni yapmıştı. Sonra olay derinleşmiş ve ortaya geçmişin karanlık ilişkiler ağından oluşan ve aralarında Özel Kuvvetler'in eski MAK Komutanı Levent Göktaş, MİT mensubu Tarkan Mumcuoğlu, emekli binbaşı Fikret Emek ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'a uzanan çarpıcı bir fotoğraf çıkmıştı.

İşin arka planında da FETÖ elebaşları Fetullah Gülen, Mustafa Özcan ve yine FETÖ'yle ilişkili ve şu anda cezaevinde olan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın olduğu iddia ediliyordu.

İsimler ve ilişkiler önemli ve çarpıcıydı.

Çarpıcıydı çünkü ilk kez bu tür bir cinayette "emri veren" bir isim, MAK Komutanı Levent Göktaş açık açık suçlanıyordu. O da önce kayıplara karışmış sonra da Bulgaristan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti.

Böylece Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili önemli isimlerin hepsi yakalanmış ve yargı önüne çıkarılmıştı.

Ancak aradan çok değil bir yıl sonra, tutuklananların hepsi serbest bırakılıyordu. Dahası önceki gün de itiraflarıyla süreci başlatan ve başka bir suçtan ceza alan Nuri Gökhan Bozkır'ın firar ettiği ve Türkiye'yi terk ettiği ortaya çıkıyordu.

Gördüğünüz gibi bırakın faili meçhul cinayetlerin çözümünü, faili belli, cezası kesinleşmiş Bozkır bile uçup gitmişti.

Bu işte bir yanlışlık var, ya iş öyle dallı budaklı ve kirliliğe bulaşmayan kalmamış ki "Bu kadarı da olmaz" denilip çözülmüyor ya da Gladyo ve içerideki uzantıları hâlâ o kadar güçlü ki kimsenin gücü yetmiyor.

Dünden bugüne, Uğur Mumcu'dan Muhsin Yazıcıoğlu'na hangi faili meçhul dosyaya bakarsanız bakın aynı akıbeti görürsünüz.

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KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK

Yeni teknolojiler konusunda kamu veya özel bankalar arasında tatlı bir rekabetin olduğu çok açık. Daha iyi hizmet yarışının sadece teknoloji alanında olmadığı ve bankaların yeni alanlara yönelik yeni hizmetler sunduğu da biliniyor.

Bu açıdan "önce halk" diyen Halkbank'ın başta yakında borsası da kurulacak olan emisyonu azaltmak konusu olmak üzere birçok alandaki yeni hizmetleri dikkat çekici. Bankanın 85'inci yılı nedeniyle yayınlanan gazetede Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan, "Yeni nesil" bankacılıkta Halkbank farkını şöyle anlatıyor:

"Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak kadın girişimcilerin desteklenmesi, yerel ekonomi için değer katma ve iklim değişikliğiyle mücadele konularına yoğunlaştık. Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü'nü, karbon emisyonunu azaltmak için benimsediğimiz 'net sıfır' hedefini, 'Değer Odaklı Finansman' modelimizi örnek olarak verebilirim. Son olarak bankacılık hizmetlerini yeniden tanımlayan FinTech 4.0'a geçtik. Yani sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılarak oluşturulan dijital bir dünyada bankacılığa başladık."