CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı yarışı bir anlamda genel başkanlık yarışının provası gibi olacak. Bu nedenle; "yenilikçiler" de "değişimciler" de hatta "üçüncü yolcular" da bütün güçleriyle İstanbul'daki il başkanlığı yarışına asılıyor.

İlk sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkan Battal İlgezdi-Bülent Kerimoğlu ve Ali Kılıç'ın destek verdiği ekip var. İstanbul il başkanları adayları da ilçe başkanlığından gelen Mehmet Ali Yüksel...

İkinci sırada doğal olarak 4 yıldır İstanbul'a hizmet etmekten çok her "makama" talip olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski A Takımı var.

Gerçi her yolu denemelerine rağmen mahalle delege seçimlerinde istedikleri başarıyı yakalayamadılar ve atı alan Üsküdar'ı geçti.

Buna rağmen İmamoğlu umudunu yitirmiş değil ki önce eski il başkanı Cemal Canpolat'la, son günlerde de yanından ayrılmayan Gürsel Erol'la Alevilere selam yollayan bir hamle yaptı.

Tesadüfe bakın Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül'le Erzincan'a gitti, İmamoğlu da becerikli işadamı ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'la Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'ye çıkarma yaptı.

Ama yine olmadı, İmamoğlu'nun yapmacık tavırları, cepten Kılıçdaroğlu'nu araması, bunu da kameralar önünde yapması, tıpkı Karadeniz gezisi ya da Saraçhane Operasyonu gibi fiyaskoyla bitti. Özel iş ilişkileri nelere kadirmiş, gel de merak etme.

İstanbul CHP'de sadece bu iki ekip yok, kolları sıvayan başka ekipler de var. Örgütlerden sorumlu eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve 10 Aralık grubu da boş durmuyor.

Kılıçdaroğlu'nun yanında, İmamoğlu'nun karşısında durmalarına rağmen, İstanbul için kendi adaylarını çıkarma hesabı içindeler. Kulislerde bu ekibin sürpriz adayının da DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu olacağı konuşuluyor.

Çerkezoğlu'nun eşinin milletvekili yapılmamasından dolayı İmamoğlu'na karşı olduğu ve bu nedenle il başkanlığını çok istediği söyleniyor. İstekliler ama şansları yok denecek kadar az.

Onlara göre, Erdoğan Toprak ve Engin Özkoç ikilisinin şansı daha fazla.

Onların, İmamoğlu'na yakın durmalarına rağmen Kılıçdaroğlu'nu "İstanbul'da dengeyi biz kurarız" diyerek ikna etme ihtimalleri çok yüksek.

Bunun nedeni de Toprak'ın CHP tabanında değilse bile "bilinmeyen" siyasi gücünün Kılıçdaroğlu, Beşiktaş ve Kartal belediyeleri üzerinde etkili olması.

Bu yarışta medyadaki görünürlüğüne güvenen Gürsel Tekin ve özel ilişkileriyle varlık gösteren Selçuk Sarıyar da "Kılıçdaroğlu bizi işaret etsin" diye alesta bekleyen iki isim.

Şimdi herkesin merak ettiği soru, kendi pozisyonu bile tartışmalı olan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için birini işaret edip etmeyeceği...

Aslında bu seçim, Kılıçdaroğlu'nun geleceğini de tayin edecek bir seçim. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun açıkça birini işaret etmeyeceği öngörülüyor.

İstanbul CHP örgütü, son yılların belki de en gerilimli seçimine gidiyor. Örgütün vereceği karar, CHP'yi kimin veya kimlerin yöneteceğinin de işareti olacak.

O işareti şimdiden kestirmek zor ama en azından şu söylenebilir: İstanbul'da Battal İlgezdi-Bülent Kerimoğlu ikilisinin başını çektiği klasik CHP'li grubun şansı diğerlerine göre çok daha yüksek.