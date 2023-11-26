Peygamberler diyarı, harika coğrafyası, insanlık tarihini değiştiren ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Göbeklitepe'nin keşfi Şanlıurfa'yı, son yıllarda sadece Türkiye'nin değil dünyanın en ilgi çeken şehri yaptı.

Aslında bir müze şehir Şanlıurfa... Balıklıgöl'ü, Şehir Müzesi, Kale Eteği ve Kızılkoyun Nekropolü ile bunu fazlasıyla hak ediyor.

Derin tarihe sahip bu şehrin nüfusu da bir o kadar genç ve dinamik... Yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde, Turkuvaz Medya Grubu olarak hem şehrin siyasi nabzını tutmak hem de turizm ve ekonomik açıdan bölgenin yükselen yıldızını keşfetmek için Şanlıurfa'dayız.

İşe şehrin siyasi nabzını tutarak başlıyorum. Söz konusu yerel seçim olunca gözler ister istemez Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine çevriliyor. Yerelde ve genelde Şanlıurfa, AK Parti'nin açık ara önde olduğu bir şehir. Son başkanlık seçimini de AK Partili Zeynel Abiden Beyazgül büyük farkla kazanmış: Yüzde 60.81. İkinci sıradaki adayın oyu 36.35...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Başkan Erdoğan yüzde 64.86, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 35.14 oy almış.

14 Mayıs'taki milletvekili seçimlerinde de durum farklı değil: AK Parti yüzde 43.01, HDP yüzde 24.85, MHP yüzde 9.44, CHP yüzde 8.01, İyi Parti: 4.57



AK PARTİ FARKI

Önümüzdeki yerel seçimlere gelince... Şehirde bir seçim havası olmadığı gibi AK Parti dışında hareketli bir parti de yok. Büyükşehir başkanlığı konusunda Beyazgül'ün devam edeceğine garanti gözüyle bakılıyor. Sokakta da ciddi bir karşılığı var. Şehrin tarihi kimliğini açığa çıkaran, kentsel dönüşüme imza atan ve altyapı çalışmalarıyla Şanlıurfa'yı değiştiren Başkan Beyazgül, iki temel motivasyonun altını çiziyor: "Turizm ve ekonomi..."

nlıurfa, zaten İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından "İslam Ülkelerinin 2023 Turizm Kenti" seçilmiş ve ciddi ilgi görmeye başlamış. Şimdi Göbeklitepe, Karahantepe ve Taş Tepeler gibi gizemli ören yerleriyle daha çok turistin ilgisini çekiyor.

Başkan Beyazgül şöyle diyor:

"Dünyada ve Türkiye'de insanlar gezi rotalarını çıkarırken, artık tatil planlarını UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne göre yapıyor. Göbeklitepe kesinlikle son yıllarda mutlaka görülmesi gereken yerler listesinde. Eskiden bahar, sonbahar diye bir turizm ayrımı vardı. Göbeklitepe ile çok şükür bunu da aştık."

Yeni organize sanayi siteleri, açılan fabrikalar ve Afrin merkezli ticaretle Şanlıurfa ekonominin de yeni "yıldızı" olmaya aday.



MODERN YÜZ: KARAKÖPRÜ

Büyükşehir gibi Şanlıurfa'nın ilçe merkezlerinde de AK Parti birinci. Şehrin en dinamik ve hızlı değişen ilçesi ise Şanlıurfa'nın modern yüzü sayılan Karaköprü... Karaköprü'deki değişimin altında da genç bir siyasetçinin imzası var: Metin Baydilli. İki dönemdir başkanlık yapan Baydilli, Karaköprü'yü sanatın ve kültürün merkezi yapma konusunda bir hayli iddialı ki, kısa sürede genç ilçeye 4 müze kazandırmış. Bir de Şanlıurfa'nın simgesel siyasetçilerinden Necmettin Cevheri'nin adını verdiği 9 bin metrekarelik bir kültür merkezi.

Merkezdeki üç ilçede de favori yine AK Parti adayları. Karaköprü'de Baydilli'nin, Haliliye'de Mehmet Canpolat'ın adaylığına garanti gözüyle bakılıyor.

Son bir not: Resmi rakamlara göre Şanlıurfa'da 350 bin civarında Suriyeli yaşıyor. Bu büyük bir rakam. Bazı siyasi aktörlerin kışkırtıcı yaklaşımlarına rağmen şehirde Suriyelilere "sorun" gözüyle bakan yok. Hatta tam tersine yerel ekonominin bölgesel ekonomiye dönüşmesinde önemli katkı verdikleri söyleniyor. İş dünyası bu konuda neden suskun anlamak mümkün değil.