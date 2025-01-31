Birkaç gündür İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortaya attığı bilirkişi olayı tartışılıyor. Refleksi güçlü gazetecilerin harekete geçmesiyle olay bir anda büyüdü ve gereksiz tutuklamayla da siyasi bir soruna hatta şova dönüştü. Oysa ortada siyasi değil yolsuzlukla ilgili hukuki bir dava vardı ve yargı kendi mecrasında akıyordu. Ama İmamoğlu buna izin vermedi.

O dava üzerinden siyaset yapmayı ve CHP içi iktidar mücadelesinde bir adım öne geçmeyi hedeflediği için "bilirkişiyi" bir araç olarak kullandı. Buna dünden hazır medyası da harekete geçince işin aslı unutuldu ve yaşı, oturduğu semti merak edilen bir "bilirkişi" tartışması başladı.

Ve nedense kimse de çıkıp, "Şu bilirkişi ne yapmış da Ekrem İmamoğlu feryat ediyor" diye bakmadı.

Gerçek gazetecilik tam da bunun için gerekliydi. Eğer o dosyaya bakılsaydı, olayın "ihaleye fesat karıştırma" ve yolsuzluk davası olduğu görülürdü.

Şimdi gelin biraz ayrıntısına girelim...

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu 2015 yılıydı. O tarihte "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi!" ihalesi açılmış ve ihaleyi de ELAPRO isimli bir şirket kazanmıştı. Ancak ikinci firma, bu firmanın yetersiz olduğunu öne sürerek itiraz edince dava süreci başlayacaktı.

Konu İçişleri Bakanlığı'na, oradan Danıştay'a kadar gidiyor ve süreç bir hayli uzuyordu. Nihayet Danıştay, 20 Ekim 2020'de izin veriyor ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu ihaleden sorumlu kişiler hakkında soruşturma açıyordu.

İşte bu süreçte bilirkişiye başvuruluyor ve bilirkişi de raporunda ELAPRO firmasının ihale şartlarını taşımadığını ve ihaleyi hak etmediğini yazıyordu.

Bugün bakınca küçük gelebilir ama o günün rakamlarıyla 15 milyonluk bir ihaleden söz ediliyor. Ama daha ilginci, ihalede adı geçen isimler. Hepsi de bugün İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde veya yakın medyasında yer alan kişiler.

Elapro Yapım şirketinin ilk kurucuları Serdal Taşkın ve Rıza Şahin. Sonra şirkette hisse değişimi oluyor ve Kaan Gökgöz de ortaklardan biri oluyor. Gökgöz şimdi İstanbul Kültür Sanat AŞ'nin genel müdürü.

Başka isimler de girip çıkıyor. Bu arada televizyon dünyasının önemli isimlerinin kurduğu Timsah yapım firmasıyla da ilişkili.

Gazeteci Emre Erciş'in şu notu önemli:

"2015 yılına kadar tek bir ihale almayan ELAPRO şirketinin 2015 yılından itibaren 13 kalemde sadece Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu yıllarda yaklaşık 50 milyon TL'lik ihale almasıyla birlikte babası Hasan İmamoğlu'nun sahibi olduğu inşaatlardan da taşınmazlar alıyor."

Gördüğünüz gibi ortada "İhaleye Fesat Karıştırma" iddiasıyla açılan ciddi bir dava var var. Bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın, yaptığı araştırmada bu davanın merkezinde yer alan ELAPRO şirketinin ihaleyi alacak yeterlilikte olmadığını tespit ediyor. Kararı yargı verecek. Aslında yargıda böyle onlarca dava var. Büyükcanayakın da çok sayıda böyle rapor yazdığını söylüyor. Siyasi lince uğrayınca da doğal olarak şaşırıyor ve şöyle diyor:

"Beni neden hedef tahtasına koydular anlamadım. Yarası olan gocunuyor. 2010'da AK Parti ve MHP belediyeleri hakkında da olumsuz raporlarım oldu. Ancak kimse ses çıkarmadı. Bunların yarası büyük. Aba altından sopa gösteriyorlar."