CHP'ye yönelik her soruşturmanın, yargılama sürecinin arkasında "siyasi amaç" olduğunu söyleyen CHP'liler ve fondaş gazeteciler boşuna kendilerini paralamıyor. Arka planda parçası oldukları devasa bir yolsuzluk çarkı olduğunu onlar da biliyor. Yoksa niye böyle feveran etsinler.

Dertleri siyasi ilke veya etik değerler hiç değil, olsaydı dönüp Gaziantep'in Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın isyanına bakarlardı. Hiçbiri bakmadı. Bakacak yüzleri de kalmadı ya neyse.

Tam 30 yıl sonra Gaziantep'te CHP'li Umut Yılmaz bir ilki başarmış ve 900 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük 6. ilçesi olan Şehitkamil Belediyesi'ni kazanmıştı. Ama bir yıl bile dayanamadı. Öyle bir patladı ki, görmek isteyen için "siyaseten" durum İstanbul Büyükşehir, Beşiktaş veya Beykoz'da olup bitenlerden daha vahimdi.

CHP adayı olarak seçilen Umut Yılmaz birkaç gün önce bas bas bağırdı, "siyasetin mafyalaştığını" söyledi, sonra da partisinden istifa etti... Dikkatinizi çekerim, bunu söyleyen Mustafa Balbay'ların, Şaban Sevinç'lerin gerçeği perdelemede kullandıkları bir "gizli tanık" değil, Gaziantep Fikir Kulübü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi olan ve CHP ilçe başkanlığı yapan "hukukçu" bir CHP'li...

AHLAKİ-VİCDANİ ÇÖKÜŞ

Yurtsever CHP'liler, "hırsızlık" yapmakla suçlananlar için sokağa dökülen gençler, lütfen şu cesur siyasetçinin söylediklerine kulak verin:

"Günbegün artan baskılar, tehditler, itibarsızlaştırma çabaları ve belediyeyi bir çıkar kapısı olarak gören anlayışla mücadele ederken sadece şahsıma değil Gaziantep halkının da iradesine müdahale edilmiştir. Belediye meclisinde, halkın çıkarlarına aykırı kararlar almak için kurulan birtakım çıkar çeteleri, millete hizmeti engellemek amacıyla yaratılan yapay krizler ve bazı milletvekilleriyle bir kısım meclis üyelerimizin eliyle yürütülen kumpaslar, artık tahammül edilebilecek seviyeyi aşmıştır. Bu yaşananlar sadece siyasi bir rekabet değil, aynı zamanda ahlaki ve vicdani çöküştür."

Bunları AK Partili veya MHP'li bir siyasetçi değil, iyi eğitimli, hukukçu kimliğiyle mücadele etmiş ve ne yaptığını bilen CHP'nin çocuğu bir belediye başkanı söylüyor. Söylediğinin gereğini de partisinden istifa ederek yerine getiriyor.

İstanbul Beylikdüzü'nden İBB'ye, Esenyurt'tan Beykoz Belediyesi'ne sırada başkaları da var mı bilmiyorum ama hepsinin "kumpas, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve irtikap" gibi suçlarla itham edilmeleri tesadüf değil. Bu CHP'yi başkalaştıran ekosistemin bir tezahürü...

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bu kirli sisteme itiraz eden cesur bir siyasetçi ki mahalle baskısına, "kol kırılır yen içinde kalır" anlayışına teslim olmadan CHP yönetimine meydan okudu:

"Susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz! Babam olsa ne yapardı? Onun mirası bana koltuk değil, onurdu. Ben de o onuru kirletmemek için bu partiden istifa ediyorum."

POSTGLADYO ÇIKABİLİR

Ne garip değil mi? İkide bir Atatürk'ün koltuğunda oturduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milyonları "yolsuzlukla" suçlanan eski İBB Başkanı İmamoğlu için sokağa döküyor, yerli ve milli firmaları boykot etmeye kışkırtıyor ama öte yanda "çıkar çeteleri"ne direnen, bizzat CHP'lilerden gelen mafyatik saldırılara boyun eğmeyen, "onurunu kirletmemek" için partisinden istifa eden Yılmaz'ın haklı isyanını görmüyor.

Hangisi gerçek CHP'li, hangisi daha onurlu bir duruş?

Son bir not: Bu olayın arka planının çok daha karanlık olduğuna ve Gaziantep'teki CHP'yle de sınırlı olmadığına ilişkin işaretler var. Skandalın arkasından sokakları ateşlemeye çalışan Postgladyo çıkarsa şaşırmayın.