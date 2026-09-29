Fon skandalı, yalnızca bir yatırım hikâyesinin çöküşü değil; bir saadet zincirinin nasıl güvenilir gösterildiği meselesidir. Sistemi kuranları bulmak kadar, ona kimlerin itibar kazandırdığını ve denetimin neden zamanında işlemediğini ortaya çıkarmak da gerekir.

Siyasetçi veya bürokrat kimin ismi bu yapıya güven sağlamak için kullanıldıysa, bunun nasıl gerçekleştirildiği de bütün yönleriyle açığa çıkarılmalıdır.

Banker skandallarından banka hortumlamalarına kadar her büyük vurgunun ardından aynı soru soruldu:

Denetim kurumları olup biteni görmedi mi?

Bu kez de fon büyürken verilen uyarılar, yapılan işlemler ve alınmayan önlemler tek tek incelenmeli. Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği gibi, sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap vermelidir.

Borsada sorun yalnızca denetim eksikliği değildir. Hakkında işlem yapılmış kişilerin piyasada nasıl etkili olmaya devam edebildiği de sorgulanmalıdır.

Son fon tartışmalarında Tera Holding ve Emre Tezmen'in yanı sıra Hedef Holding'den Namık Kemal Gökalp, Pusula Holding'den Serdar Turhan, Pusula Portföy'den Muhammet Yarız ve Bulls Yatırım'dan Kemal Akkaya'nın isimleri öne çıktı.

Bu noktada daha şaşırtıcı olansa fon sarmalını tezgâhlayanlar arasında öne çıkan bu isimlerin aynı zamanda borsanın tescilli manipülatörleri olması...

HERKES İNCELENMELİ

Peki bu gerçeği SPK ya da borsa yönetimi bilmiyor mu?

Biliyorlar, çünkü bu isimlerin hepsi, borsada manipülasyon yapmaktan dolayı ya ceza almış ya da sınırlı yasak konulmuş isimler. Daha ilginci, Enver Çevik'e, baba-kardeş-çocuk dahil aile boyu yasak konulduğunun iddia edilmesi.

Peki nasıl olur da manipülasyon yaptıkları bilinen bu kişiler borsada "büyük oyun" kurmaya devam ediyor?

Kuzuyu kurda teslim etmek tam da böyle bir şey... Tabii sadece kuzular değil bazı "koçlar" da uyanık kurtların kurbanı olmuş. Dün gündeme düşen Astor Enerji tam da böyle ibretlik bir örnek. Astor Enerji'nin iki büyük ortağı Feridun ve Enver Geçgel de fona 450 milyon dolar kaptırmış. İnanılmaz bir rakam. İddiaya göre aracı da yukarıda sözünü ettiğimiz Enver Çevik... 450 koyup 1.5 milyar dolar alacaklarmış... Piyasa değerinin 5 milyar dolar olduğu söylenen bir şirketin fonculara umut bağlamasından daha garip ne olabilir?

Bu skandal, borsayı manipülasyondan; siyaset ve bürokrasiyi de nüfuz kullanıldığına dair kuşkulardan arındırmak, bazılarını da açgözlülükten kurtarmak için bir fırsattır. Ancak bu fırsat söylentilerle değil, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturmayla değerlendirilebilir.

Son bir yılda bu fonlarla bağlantılı işlemlerde kârlı satış yapan herkes, kim olursa olsun, ayrıntılı biçimde incelenmeli. Manipülasyona katıldığı ve haksız kazanç elde ettiği tespit edilenlerin kazançlarına da devlet hukuk yoluyla el koymalı; sorumlular hakkında gereken işlemleri yapmalıdır.

Çünkü mesele yalnızca kaybedilen paranın miktarı değil, asıl mesele, kuzuların neden kurtlara teslim edildiğinin ortaya çıkarılmasıdır.