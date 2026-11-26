Başkan Erdoğan'ın dediği gibi ilk kez siyasette bir dönüm noktası sayılan "467 ruhu" oluştu. Gazi Meclis'te oluşan bu ruh, uzun yıllar siyasetin çözüm üretmesini engelleyen, pranga vuran darbelerin, vesayet rejiminin bittiğinin, o prangaların da en belalısı olan teröre son noktanın konulduğunun işareti. Yeni bir eşikteyiz ve çözüm an meselesi...

Meclis üzerine düşeni yapıp çerçeve yasayı çıkardı. Yasada yer alan Öcalan'ın siyasi çalışmalarına ilişkin düzenlemeler gerçekleştiği gibi bir süre sonra yine o yasada yer alan demokratik adımlar da hayata geçirilecek.

Münfesih örgüt de Irak'ta, Suriye'de sürecin ruhuna uygun adımları attı, atmaya da devam ediyor. Mağaralar boşaltılıyor, silahlar teslim ediliyor. Yer yer uçlara savrulan bazı siyasi aktörlerin eski siyaset dili dışında pek bir problem de görünmüyor.

Terörsüz Türkiye projesi, içeride ve bölgede hayata geçiyor, gerçeğe dönüşüyor.

Tam bu noktada sürece gelgitler yaşayarak destek veren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski Türkiye siyasetini hortlatan bir çıkış yaptı: "Biz bu işte yokuz, Meclis'te oluşacak izleme komisyonuna üye vermeyeceğiz."

Gerekçesini de şöyle anlattı:

"Demokrasi olmadan, adalet olmadan, hak ve özgürlükleri kısıtlayarak bu ülkenin başına gelecek şey barış olamaz; hüsran olur, felaket olur,"

İlk övgüyü de sürecin en sert karşıtı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan aldı:

"Yeni Parti'nin açılım sürecine verdiği desteği askıya almasından dolayı tebriklerimizi ifade ediyoruz. Süreçten desteğini çekmesini çok kıymetli buluyoruz."

Aslında Özgür Özel'in bu tavrı hiç de şaşırtıcı değil. Partisi eski Türkiye'nin bütün siyasi hastalıklarını içinde taşıyor ve ayrıldığı CHP'nin de bütün yanlışlarını sürdürüyor. Bırakın mevcut iktidarı, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bütün hamlelerine karşı çıkıyor. Mekke İttifak'ından COP31'e kadar itibarsızlaştırmadığı ve karşı çıkmadığı hamle kalmadı.

terörsüz Türkiye projesinde. Tıpkı eski CHP gibi bu meselenin AK Parti döneminde bütün partilerin ittifakıyla çözülmesine dayanamıyor. Bu nedenle en sert tepkiyi de İmamoğlu'nun bile belediye başkanı olmasında paya sahip DEM Parti'ye yöneltiyor.

Yeni Parti'yi destek veren aydınlardan Prof. Dr. Berk Esen, DEM Parti'nin iktidar karşısında güçlü olmak için Yeni Parti'yi kullandığını ileri sürerek şöyle diyor:

"DEM Parti hangi somut gelişmelere dayanarak hangi demokratikleşmeden söz ediyor ve kadroları sürekli hapse atılan Yeni Parti'yi suçlayabiliyor?"

Bu tutarsız yaklaşıma sahip Yeni Parti ve aydınları tam anlamıyla bir açmaz içinde. Öyle ki, yıllarca "Neden serbest bırakılmıyor?" diye sahiplendikleri ve siyasi argüman olarak kullandıkları Selahattin Demirtaş bile onların bu yaklaşımına isyan ediyor:

"Şimdi silahsızlanmaya ve barışa bu kadar yaklaşılmışken 'Ama bize operasyon yapılıyor, siz hâlen barış istiyorsunuz' diyerek eleştirenler bilmeliler ki barış zaten barış koşullarında istenmiyor. (...) Yine de hiçbir bahaneye, mazerete sığınmadan 'önce barış' diyebilmek, önce evlatlarımızın canını korumak en erdemli duruştur."

Son noktayı Başkan Erdoğan koyuyor:

"Türkiye'nin önünde, 40 yıllık sorunu kalıcı biçimde çözme noktasında tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine, kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz."

Herhalde eski Türkiye alışkanlıklarını sürdüren Yeni Parti Genel Başkanı Özel, ülkenin en önemli meselesine destek vermeyen bu tavrıyla yakında İyi Parti ve Zafer Partisi'yle yan yana gelir ve yolsuzlukları üstlenerek kirlettiği "sol" adına ikinci bir fiyaskoya imza atar.