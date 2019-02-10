ÖZLEM DOĞANER

Ocak enflasyonunun ardından önlem alınması gerekliliği iyice ortaya çıkan meyve sebzede fahiş fiyatlamalara kamu müdahalesi başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "gıda terörüne karşı mücadele" olarak gördüğü bu dönemde, bundan sonra hemen her gün bir yeni önlemi daha duyacağız. Bu önlemler Şubat'tan itibaren enflasyonun da daha hızla geri çekilmesinin önünü açacak. Orta ve uzun vadede alınacak önlemler için de çalışmalar hızlandırıldı. Albayrak'ın Ankara'da ekonomi medyasıyla buluştuğu toplantıda bu konudaki kararlılığını net bir şekilde gördük.

Albayrak'ın 2 saati aşkın bir süre tüm sorularımıza yanıt verdiği toplantıdan kamuoyuna yansıyanların dışında kalan bazı notları aktarmak isterim. Anlaşılan seçimlerden sonra bahar aylarında çok daha farklı konuları konuşma şansımız olacak. Ekonomide daha hızlı bir toparlanma beklediği dönem için Albayrak, "2. çeyrekle birlikte 2019 artık, Türkiye'nin son beş yılda seçimler, FETÖ, terör mücadeleleri nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı yapısal dönüşümlerin başladığı bir yıl olacak. Nisandan sonra detayları yavaş yavaş paylaşırız" dedi. Detay vermedi ama değişim ve dönüşüm yol haritasıyla ilgili aksiyonların hazır olduğunu, gece gündüz ince detaylar üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bundan sonraki hedefin Ekonomi 3.0 olduğuna işaret etti.

2018 yılında yaşanılanların Türkiye'nin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen Albayrak, bu durumun Türkiye'yi, dünyadaki birçok ülkeden bir adım değil belki fersah fersah öne taşıdığını vurguladı. "Daha yeni başladık. Çok güçlü adımlar atıyoruz, atacağız, daha da iyiye gidecek" diye ekledi. Dünyada kartların yeniden karıldığını, FED'in kararlarının Türkiye için pozitif bir fotoğraf ortaya koyduğunu, ticaret savaşlarının ise Türkiye gibi 3. ülkeler için fırsatlar doğuracağını vurguladı.

Peki küresel yatırımcı Türkiye'yi nasıl görüyor? Davos'ta çok olumlu bir tabloyla karşılaştığını söyleyen Albayrak, ayrıca Türkiye'nin Ağustos'tan bu yana yaşadığı hızlı toparlanmayla ilgili dünyanın her yerinden vaka incelemesi olarak talepler aldıklarını belirtti. Türkiye'nin küresel finansal sistemden aldığı payın da büyüyeceğini söyleyen Albayrak, "30 yıllık kâğıtlarla ilgili yoğun talep geliyor. Yaparız yapmayız ama esas husus yatırımcının güveni" diyor. Albayrak, seçim sonrası doğrudan yabancı yatırımlar için de Avrupa başta olmak üzere roadshowlar planlandığının haberini verdi. Yani seçim sonrası ekonomiyi yepyeni bir dönem bekliyor.