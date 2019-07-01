ÖZLEM DOĞANER

G20 Liderler Zirvesi kötü haber bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmış gibi görünüyor. Elbette görünenin ötesinde henüz duymadığımız pek çok haberi de önümüzdeki günlerde duyma şansımız olur. Türkiye açısından kritik önemde görüşmeler gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'tan Putin'e, Merkel'den Modi'ye yaptığı ikili görüşmelerin etkilerini piyasalarda hissedeceğiz. Sadece bu temaslar değil, bu hafta Türkiye'nin yeni Uzakdoğu açılımını da izleyeceğiz.

Erdoğan'ın Çin temasları yarın başlayacak.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, hatta 2030'a kadar birinciliği beklendiği için ABD'nin ticaret savaşı açtığı Çin ile ilişkiler, Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyor.

İki ülke arasındaki yaklaşık 30 milyar dolarlık ticaret hacminin iki katına çıkarılması yeni hedef. Kuşak ve Yol Projesi'nin iki ülke işbirliğine katkıları, Çin'in yıllık 2 trilyon dolarlık yeni ithalat hamlesinden daha fazla Türk şirketinin yararlanabilmesi masada olacak. Son günlerde konuştuğum pek çok fon yöneticisi yönünü Türkiye'ye dönen yabancı yatırımcıdan söz ediyor. Özellikle de Çinlilerin yatırım yapacak sektör aradığı konuşuluyor.

Bu nedenle Erdoğan'ın Pekin ziyaretinin etkisi de beklentilerin ötesinde sonuçlar doğurabilir.

Türkiye- Çin havayolu seferlerinin ikiye katlanması da yatırımcı iştahının artmasına neden oluyor. Seferlerin artışı iş dünyası kadar Çinli turist için de önemli elbette.

Türkiye, 400 binlerde olan Çinli turist sayısının en az bir milyona çıkmasını hedefliyor. 2018 'de Türkiye'nin tanıtım faaliyetleri 3.5 milyon Çinli'ye ulaştı. Bu yıl etki alanının daha da artması bekleniyor.

Erdoğan Çin'de temaslarda bulunurken, EXPO 2019 Pekin kapsamında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da 3 Temmuz'da EXPO Türkiye Milli Günü'nün açılışını gerçekleştirecek. EXPO önemli çünkü 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluş katılıyor. Üstelik Türkler, her sene ABD'de gerçekleştirilen Türk günü yürüyüşü benzeri bir geçiş töreni yapacak. Bizim de izleyeceğimiz milli güne ihracatçılar, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve Çin'de yaşayan Türk vatandaşları katılacak. Türkiye pavyonunda horon gösterisi, ney ve semazen gösterisi, Türk ürünleri temalı resepsiyonlar ve Türk yemekleri ön plana çıkacak. Yani Çin'de tam anlamıyla Türkiye rüzgârı esecek. Bu rüzgâr uzak görünen doğuyu ne kadar yakınlaştıracak?

İzleyeceğiz. Türkiye'nin bir satranç tahtası haline gelen dünyada doğru hamlelerle etkisini daha da arttırdığı ortada.