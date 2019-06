ÖZLEM DOĞANER

İletişim çağında olduğumuzu söylüyoruz ama dünyanın, iletişim sorununu en had safhada yaşadığı dönemden geçiyoruz. Herkes konuşuyor ve hatta bağırıyor ama kimse birbirine sözünü dinletemiyor. Hatta daha dramatik olanı dünyalının daha hızlı iletişim kurmak için icat ettiği 5G yüzünden yeni bir dünya savaşına koşar adım gittiğimizi düşünenlerin sayısı artıyor.

Dünya ekonomisinde yaşanan taht kavgası, ülkeler üzerinde soğuk rüzgarlar estirse de finansal piyasalarda, her gün başka bir sıcak savaşa uyanılıyor. Ticaret savaşlarında kendilerine yön çizemeyen ve bu alışılmadık "belirsizliğin devri"nde çıkış yolu bulamayan liderler, iktidarlarını da kaybediyor ve yeni belirsizlikleri besliyorlar.

Bakın her geçen gün sorular artıyor. Bu sorular karşısında herkesin kendine göre bir tahmini var ama gerçek yanıtlar ortada yok.

"ABD ile Çin anlaşacak mı yoksa Trump masayı devirecek mi?" sorusuyla başlayan "İngiltere Brexit için yeni bir referanduma gider mi?" sorusuyla hız kazanan ve her geçen gün K.Kore'den İran'a, İtalya'dan Fransa'ya, FED'den ECB'ye, Akdeniz'den Güney Çin Denizi'ne pek çok unsuru içeren yeni soru işaretlerinin eklendiği bir dönem.

Bu dönemi sadece liberal ekonominin kan kaybetmesi ve korumacılığın yükselişi olarak tarif edip geçebilir miyiz? Bu bile bir soru işareti. Net olarak bilinen şey ise her ülke kendine dönmeye çalışsa da dünyadaki gelişmelerden en uzak duramayacağı dönemi yaşadığı.

İşte bu yüzden belki de en kritik G20 toplantılarından birine şahitlik edeceğiz 28-29 Haziran'da. Japonya dönem başkanlığındaki zirvenin ana gündem maddesi liberal uluslararası düzenin sağlanması... Sadece TrumpŞi, Erdoğan-Trump, Trump-Putin, Putin-Şi ikili görüşmelerinin yapılacak olması bile zirveden beklentinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. -Zirve öncesi Trump'ın dünya turunun satır araları da dikkatle okunmalı- Liderler kendi yaptıkları bu sorun yumağını çözmeye çalışacaklar mı? Yoksa süslü sözlerle eve mi dönecekler? Göreceğiz. Ancak zirve öncesi Rusya Devlet Başkanı Putin'in şu sözleri dikkat çekici: "Mevcut ticari küresel ilişkiler modeli krize girdi. Herkesin uyacağı yeni uluslar arası anlaşmalar yapılmalı." Liderlerin görüşmelerini daha da önemli hale getiren savaşın temel unsuru teknoloji ve ticaret alanındaysa bugün önemli görüşmeler yapılıyor. G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları zirvesinde bilgi ve verinin güvenli akışı, dijital güvenlik, insan merkezli yapay zeka ve dijital ekonomi konuşuluyor. Dev teknoloji firmalarının uluslararası vergilendirmesi ana konulardan biri. Bu arada ABD aslen 5G teknolojisi yüzünden tırmandırdığı ticaret savaşlarıyla dünyanın ekonomisini durgunlaştırırken, Çin'de China Mobile ve Tsinghua Üniversitesi'nin 6G argesine başladığını altını çizelim.

Yani öyle farklı bir tarihi dönemden geçiyoruz ki büyük fotoğrafı görmeden, konforumuzu bozmadan, eski günlük değerlendirmeler ve düşünce yapısıyla yeni dönemi okumak zor.

Büyük taht oyunlarında her gün değişen senaryolar var. Bir bakmışsınız ateş saçan kahraman, filmin sonunda kendisi de kül oluvermiş.