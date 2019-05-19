ÖZLEM DOĞANER

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türkiye ekonomisinin en büyük gücü şüphesiz genç nüfusu.

Dönüşümü, kalkınmayı, gelişmiş ülke seviyesine yükselmeyi bu gücü iyi değerlendirebilirsek yakalayabiliriz.

Bugün Japonya'dan İtalya'ya pek çok ülkenin ekonomisinde yaşadığı sıkıntıların başında yaşlı nüfusun artışı ve gelişen dünyaya ayak uydurmakta zorlanmaları yatıyor.

Türkiye'de ise 15-24 yaş grubundaki genç nüfus, toplam nüfusun %15,8'ini oluşturuyor. 12 milyon 971 bin yani Avrupa'daki birçok ülkenin toplam nüfusu kadar. Bu gücü etkin kullanmanın yolu elbette eğitim ve doğru planlamadan geçiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim modelini açıkladı.

Gençliğin yeni çağa uygun şekilde yetiştirilmesi için yol haritasını duyurdu. Ancak pek çok iş insanından, başarılı örneklerden görüyoruz ki sadece okullardan alınan eğitimle sınırlı kalmayanlar, yaşam boyu eğitimden vazgeçmeyenler başarı ve mutluluğu yakalıyor.

Peki gençler nasıl bir dünyaya hazırlanmalı?

Dell Technologies'in dünya genelindeki araştırmasına göre, insan-makine iş ortaklığında yeni bir çağa adım atıyoruz. 3 bin 800 global iş liderine göre 5 yıl içerisinde insanlar ve makineler entegre ekipler olacak. Katılımcıların yüzde 56'sı okullarda, henüz mevcut olmayan işlere hazırlamak amacıyla öğrencilere ne öğrenileceğinin değil, nasıl öğrenileceğinin gösterilmesi gerektiğini söylüyor.

Dell "2030'da en çok aranılacak mesleklerin yüzde 85'i henüz icat edilmedi" diyor.

Son zamanlarda öne çıkan bir terim olan STEM (Science, Technology, Engineering, Math) gelecek dönemlerde en fazla ihtiyaç duyulan sektörleri ifade ediyor. Araştırmalar, 2023 yılı için Türkiye'de yaklaşık 34 milyon toplam istihdamın yaklaşık 3.5 milyonunun STEM istihdamı olacağını, bu ihtiyacın karşılanmasında da lisans ve yüksek lisans mezunları esas alındığında yaklaşık %31 açık olacağını öngörüyor.

Öte yandan OECD ve AB'den 41 ülkeyi kapsayan Honeypot Teknoloji Endeksi 2018 raporuna göre STEM bölümlerinden mezun olan kız öğrenci oranının %37.1 ile en yüksek olduğu ülke Türkiye.

Yani başka bir dünya bizi bekliyor. Öğrenmeyi öğrenebilmek ve öğretebilmek bu yeni dönemin en önemli farkındalığı olacak.

Türkiye enerji zengini değil maalesef ama bizim petrolümüz kültürümüz, doğalgazımız ise gençliğimiz.

Enerjisi yüksek gençliğimizle geleceğimizi inşa etmekten başka yolumuz yok.