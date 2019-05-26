ÖZLEM DOĞANER

Uzun bir bayram tatiline çıkarken bu hafta iki önemli veri açıklanacak.

31 Mayıs'ta hem 1. çeyrek büyüme rakamlarını göreceğiz hem de nisan ayı turizm rakamlarını. Turizm bu yıl büyümeye en çok katkıda bulunan sektörlerden biri...

Bu yıl hedeflenen 53 milyon turist ve 38 milyar dolar gelir. 2023 yılı hedefi ise 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir ve dünya turizm liginde ilk 5 içinde yer almak.

Peki turizm gelirini arttırmak için ne yapmak gerekiyor? Dünyanın en çok turizm geliri olan 10 ülkenin 7'sinde turizm geliştirme fonu var. Bu ülkelerde fon kurulduktan sonra hızlı bir şekilde kişi başı gelirlerin yükseldiği görülüyor. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy göreve geldiği günden bu yana geliri arttırmak için önemli stratejiler ortaya koyuyor. Bu yıl yasalaşması beklenen fon da onlardan biri olacak.

Geliri arttırmak için nicelikten çok nitelikli turiste yönelmek gerekiyor. Bu anlamda Turizm Bakanlığı'nın attığı önemli adımlardan biri de insan kaynağı yani turizm personelinin eğitimi. Turizm meslek liselerinin kolej statüsüne getirilmesiyle ilk kez hem sektörün istediği gibi eğitim almış bir öğrenci grubu yetiştirilecek hem de öğrenciler öğrenciyken para kazanmaya başlayacaklar.

Bu şekilde 5 yılda 76 okul planlanıyor.

İkincisi ulaşım. İstanbul dışındaki turizm bölgeleri, Bodrum, Dalaman, Antalya gibi şehirlere İngiltere, Almanya, Rusya gibi ülkelerden tarifeli business classlı uçuşlar nisan ayından itibaren başladı. Bu sene haftalık 80 sefer, 5 yıl içinde haftalık 500 sefere çıkarılması hedefleniyor.

Üçüncüsü sezonun 12 aya uzatılması.

Bundan sonra yapılacak tahsislerde 12 ay turizm yapabilecek golf sahası, kongre merkezi, termal özelliği olan alanlar ihaleye çıkılacak.

Bu değişim hedef ülkelere nasıl tanıtılacak? Turizm Bakanlığı sadece reklam değil PR çalışması yapacak. Ayrıca yapay zeka hazırlıkları devam ediyor. Bakanlık istenilen hedef kitleye direkt tanıtım yapabileceği yapay zekayla ayrıştırılmış hedefler oluşturuyor. Daha az kaynakla noktasal bir hedefe ulaşmış olunacak. Örneğin İngilizlerin tercihlerinde gastronomi yüzde 5 iken Almanlarda yüzde 14'e çıkabiliyor. Yapay zekâ burada devreye girecek.

Buna göre hangi ülkede ne ağırlıklıysa onun tanıtımı daha fazla yapılacak. Böylece asıl hedefe ulaşılacak. Bugün 4-5 ülkeden ağırlıklı turist alınırken 5 yıl sonra 30-40 ülkeden ağırlıklı turist ağırlanacak.

Bir ülke ile diplomatik kriz çıktığında, bir ülkenin ekonomisi bozulduğunda Türkiye'ye yansımayacak.