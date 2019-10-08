ÖZLEM DOĞANER

Kabul etmek lazım. Son bir yıldır en zor görevlerden birini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üstlendi. Şimdi gelinen noktada kimine göre zorlu dönem atlatıldı, kimine göre eleştirilecek çok alan var. İyi de kimse "Yapıp yapacağımız budur" demiyor ki...

Doğrusu, göreve geldiği günden bu yana Albayrak'ı eleştirmek için fırsat kollayan bir kesim var. Albayrak, bu bir yıl boyunca bir yandan hem içerideki hem dışarıdaki zorlu gündeme rağmen ekonomideki hedefleri tutturmak için mesai harcadı bir yandan da kendisine yönelik saldırılara göğüs gerdi.

Albayrak ile enflasyonun tek haneye indiği gün görüştük. Bir yıl önce koyduğu hedefleri tutturmanın keyfiyle, "fırtınalara rağmen gemisini limana ulaştırmış kaptan" rahatlığını gördüm. Hatta bir yıl öncesine göre daha heyecanlı. Gemiyi çok daha aydınlık seferlere çıkarmanın planı ve heyecanı içinde. Art arda yeni stratejiler, reformlar ve adımlar geliyor. Ben gördüğümü aktarayım da. Hani başka beklentileri olanların hayallerinden uyanmasına belki yardımcı olurum.

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Dizilere destek geliyor



Yeni ekonomi programı "Değişim Başlıyor" mottosu tüm Ankara'ya yayılmış durumda. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a "Değişimdeki payınız ne olacak?" diye sordum. "52 milyar dolarlık bu yılki turizm geliri hedefi GSYİH içindeki payımızı yüzde 4'e çıkaracak. 2023'teki 65 milyar dolarlık hedefle payı yüzde 7'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Cari dengenin nasıl sağlanacağı sorusuna da yanıt bu aslında. Hedeflere ulaşmak için de tanıtım atağına kalkacak Türkiye. Bunu en iyi yapmanın yollarından biri de Türk dizileri. Hollywood'dan sonra ikinci sıraya yükselen diziler için bakanlık destek vermeye hazırlanıyor. Ersoy, "Destek vermeden turizme katkıları çok yüksek. Özellikle son yıllarda G. Amerikalı turist artışının tek nedeni. Bununla ilgili bir yasayı yılın başında geçirdik, şimdi yönetmeliği de hazırlandı. Bir ay içinde yayınlanacak. Hiç reklam yapmadığımız yerlerde Türk dizileri sayesinde çok ciddi oranlarda artışlar olduğunu gördük. Bütçe sorun değil, tanıtım bütçemizden de Turizm Geliştirme Ajansı aracılığıyla da destek verebiliriz. Reklam şeklinde değil de bir film şeklinde izlediğiniz zaman olumlu etki 10 kat daha fazla oluyor" dedi.