ÖZLEM DOĞANER

Willbur Ross sanırım Türkiye'yi en uzun süreli ziyaret eden ABD Ticaret Bakanlarından biri. 5 günlük ziyaret, Türkiye ile ABD ticaretinde önemli bir dönüm noktasında olduğumuzun kanıtı. ABD ile son yıllarda siyasi ve diplomatik ilişkilerimizde inişli çıkışlı da olsa gerginlikler hiç bitmedi. Şimdi de alt alta yazsak güvenli bölgeden F35'e pek çok sorunlu alan sıralayabiliriz. Genelde böyle durumlarda iki ülke yönetimi arasında ticaret de konuşulmaz hatta iş dünyası sessiz kalmayı tercih ederdi. Bu kez ticari diplomasinin iki ülke arasında köprü olduğunu görüyoruz. Trump 9 ay önce iki ülke arasında ticaret hacminin 75 milyar dolar ardından son G20 zirvesinde 100 milyar dolara çıkarılmasından söz etti. Yakın tarih bize bu cümlelerin genelde sözde kaldığını gösterdi. Ancak bu kez Türkiye işin ucunu bırakmadı. Bu noktada TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'ın hakkını teslim etmek gerek. İş dünyasını harekete geçirdi. BCG'ye stratejik raporlar hazırlattı. Bunu iki ülke liderine iletti. TAİK-ATC toplantılarında bakanları davet edip iş dünyasına ilham verdi. Trump Ross'a talimat verdi. Ross da Türkiye'ye gelmeden TAİK Başkanı Yalçındağ ve ATC Başkanı Jones ile toplantılar yaptı.

Bu ziyarette 100 milyar dolarlık stratejinin ortaya çıkması ve 25 Eylül'de New York'ta Başkan Erdoğan tarafından lansmanının yapılması planlanıyor. 100 milyar dolar ne demek? İki rakamla anlatalım. Bugün ABD ile ticaret hacmi 23 milyar dolar ve Türkiye'nin toplam yıllık ihracatı 170 milyar dolar civarında. Yüzde 50-50 olarak bakınca ek 40 milyar dolar ihracat sadece ABD'den gelecek. Üstelik 100 milyar dolar hedefine 2023'e kadar ulaşma planı var. TAİK Başkanı Yalçındağ ile konuştum. "Her ülke kendisine ticaret savaşlarının etkisiyle yeni yol haritaları çiziyor. ABD'nin samimiyetini şuradan anlıyoruz. Çok süratle çalışalım ve sonuç alalım yönünde bir telkin var ABD tarafından. Çin'e uygulayacağı gümrük vergileri nedeniyle ortaya çıkacak potansiyeli Türkiye'den yapacakları ithalatla karşılayabileceklerini düşünüyorlar" diyor. İşte küresel ticaret savaşları ve resesyon endişeleri gölgesinde beklediğimiz fırsat kapısı. Bugün yapılacak Ross ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görüşmesi de özellikle finans alanında yeni kapılar açabilir. Ross'a göre ABD'nin ithalatında Çin'in yerini Türkiye alabilir. Şimdi sırada Çin tarafında ABD'nin yerini almakta.