ÖZLEM DOĞANER

Korkunun ecele faydası yoktur. Küresel resesyon korkusu da giderek yerini gerçekleşmeye bırakıyor. Bu süreçte kim kemerlerini sıkı bağlayıp direksiyonu doğru yöne çevirirse tarihi bir hamle yapacak. Yani küresel dengeler yer değiştirirken bir yandan önlem alıp bir yandan da "take off" için stratejiler geliştirmek şart.

Ortada puslu ancak fırsata açık bir fotoğraf var.

ABD ile Çin arasındaki sertleşen ticaret savaşlarının her adımında kur ve teknoloji savaşları da yanıbaşında devam etti. Şimdi Çin'in tarife misillemesi ve FED'in yine yeniden Trump'ı mutsuz eden faiz mesajlarını izliyoruz.

ABD Başkanı açıkça soruyor: "Bizim düşmanımız FED mi, Çin mi?" ABD'nin Çin'e karşı kur saldırısı yapabileceği haberleri etrafta dolaşıyor. Avrupa kıtasında yeni lideriyle İngiltere'yi kendine çeken ABD, AB'ye karşı nasıl bir strateji geliştirecek?

Merak konusu. Avrupalı liderlerin bundan 8-9 ay önce dolara karşı alternatif olarak gösterdiği Euro kritik bir sürece girdi. Avrupa'da resesyon korkusu tüm ülkeleri sardı. Almanya'da Hollanda'da yeni teşvik paketleri açıklanıyor.

Bu hafta açıklanacak Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın ikinci çeyrek büyüme rakamı da oldukça kritik.

Bir önceki çeyrekte yüzde 0.1 küçülen Alman ekonomisinde ikinci bir küçülme resesyon anlamına gelecek.

***

Yakın zamandagibi duranliderlik sorunuyla birlikte doğru karar alamamayıda alışkanlık haline getiriyor. Bugünekadar Avrupa Merkez Bankası BaşkanıDraghi'nin destekleyici politikalarıyla ayaktadurabilen 3. büyük ekonomi İtalya, Draghi'ninkoltuğunu Lagarde'a bırakmasına haftalarkala yine lider arayışında. Sesler yükselmeyebaşladı.İngiliz Trump olarak adlandırılan ve sert Brexit söylemleri ile bilinen İngiliz BaşbakanBrexit sürecinde bir anlaşmaya varmak istediğini belirtmesi ise haftanın sürprizi olarak değerlendirilebilir.31 Ekim'e sayılı günler kala İngiltere'de netleşen bir durum hala yok. Asya'da ise Hong Kong'dan Kore'ye bambaşka çalkantılar sözkonusu.Tabloda net olan tek bir şey var. Bu sorunlar yumağı bir süre daha çözülemeyecek. En büyük ticaret partnerimiz Avrupa'da riskler artarken. Tabii Asya'dan Afrika'ya tüm ihracatımız için de. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenenbu yönde geleceğe ışık tutmasını bekliyoruz. Teşvik sistemimiz de yeniden buna göre şekillenmeli.