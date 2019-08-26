ÖZLEM DOĞANER

Korkunun ecele faydası yoktur. Küresel resesyon korkusu da giderek yerini gerçekleşmeye bırakıyor. Bu süreçte kim kemerlerini sıkı bağlayıp direksiyonu doğru yöne çevirirse tarihi bir hamle yapacak. Yani küresel dengeler yer değiştirirken bir yandan önlem alıp bir yandan da "take off" için stratejiler geliştirmek şart.
Ortada puslu ancak fırsata açık bir fotoğraf var.
ABD ile Çin arasındaki sertleşen ticaret savaşlarının her adımında kur ve teknoloji savaşları da yanıbaşında devam etti. Şimdi Çin'in tarife misillemesi ve FED'in yine yeniden Trump'ı mutsuz eden faiz mesajlarını izliyoruz.
ABD Başkanı açıkça soruyor: "Bizim düşmanımız FED mi, Çin mi?" ABD'nin Çin'e karşı kur saldırısı yapabileceği haberleri etrafta dolaşıyor. Avrupa kıtasında yeni lideriyle İngiltere'yi kendine çeken ABD, AB'ye karşı nasıl bir strateji geliştirecek?
Merak konusu. Avrupalı liderlerin bundan 8-9 ay önce dolara karşı alternatif olarak gösterdiği Euro kritik bir sürece girdi. Avrupa'da resesyon korkusu tüm ülkeleri sardı. Almanya'da Hollanda'da yeni teşvik paketleri açıklanıyor.
Bu hafta açıklanacak Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın ikinci çeyrek büyüme rakamı da oldukça kritik.
Bir önceki çeyrekte yüzde 0.1 küçülen Alman ekonomisinde ikinci bir küçülme resesyon anlamına gelecek.