ÖZLEM DOĞANER

Dikkatinizi çekti mi? Her 15 Temmuz öncesi kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu düşürüyor. Geçen yıl kabinenin açıklanmasının ardından eylem planını bile görmeden Fitch not düşürmüştü. Bu yıl S400'lerin Türkiye'ye geldiği gün tetiklerini çektiler. Yine önceden açıkladıkları takvimlerine hiç uymadan.

Ne bekliyorduk ki?

Bunlar, Türkiye'nin artık darbelere geçit vermeyen bir ülke olduğunu ispatladığı 15 Temmuz'un haftası geçmeden tetiklerini çekmemişler miydi? Kimi not düşürüp kimi tehdit etmemiş miydi? Zaten 15 Temmuz'da karşılaştıkları Türkiye'nin, artık demokrasiden vazgeçmeyeceğini anlayınca, dolarla, notla, algı operasyonlarıyla ekonomiye saldırarak son 3 yıldır sandığı devirmeye çalışmadılar mı?

Onlar ısrarla aynı oyunu oynamaya biz de ısrarla dimdik durmaya devam ediyoruz. Unutmamak lazım.

Bizi bize bıraksalar bugün bambaşka bir yerdeydik. 2013 yılı tüm göstergelerde baharı yaşadığımız dönemdi. Kişi başına düşen milli gelir 11 bin dolar seviyelerine yaklaşmıştı. Politika faizi yüzde 4.5 ile tarihin en düşüğünü, borsa ise tarihin en yüksek seviyelerini görüyordu. "Artık darbeler sona erdi. Ekonomimizde Cumhuriyet tarihinin rekorları kırılıyor" dediğimiz anda yine o gizli el devreye girdi.

Türkiye bu oyunlara aşina artık... Ama tabii insan yine de düşünmeden edemiyor.

Kayıplara bakın. Resmi ağızlardan yapılan açıklamalara göre Gezi olaylarının faturası 157 milyar dolar, 17-25 Aralık yargıya darbe girişiminin faturası 120 milyar dolar, 15 Temmuz'un faturası 300 milyar TL, on yıllarca süren PKK terörünün maliyeti yaklaşık 500 milyar dolar... Geçen ağustosta yaşadığımız kur şokunun maliyeti henüz açıklanmadı. Yani Türkiye rahat bırakılsa bugün GSYH'si belki de 2-3 katına çıkacaktı.

Bu 6 yılı bu şekilde yaşamasak kişi başı milli gelir 15 bin doları aşmış olurdu.

Film seyretmedik o gece. Bizim üzerimize açıldı ateşler, bizim canlarımız yitip gitti.

Bu olanların hepsi gözlerimizin önünde "bizim" ülkemize yapıldı. Tarihin bu kesitinde yaşamak düştü bizim payımıza. Peki dönün bir bakın kendinize, ne ders çıkardığınıza. Bizi ayakta tutanın ne olduğuna. Ne yaparsak yapalım; demokrasiyi, adaleti, eğitimi, huzuru, refahı ararken de "biz"i kaybetmemeliyiz.

Onlar bizi anlamaya çalışadursunlar biz, bizi biliriz. Biz "can verip ülkesini vermeyenlerin" kanını taşıyoruz.

15 Temmuz'da kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, gazilerimize şükranlarımı sunarım. Türkiye ekonomisini büyütecek dolayısıyla Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak her adım, tarih boyunca bu ülkenin sevdasıyla canını ortaya koyanlara minnet borcudur.