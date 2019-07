ÖZLEM DOĞANER

Merkez Bankası'nda yeni bir dönem başlıyor. Şimdi konuşan, eleştiren, neden arayan, dedikodu yapan çok olacaktır ancak gelinen noktada tüm anlaşmazlıkların aylarca kamuoyuna yansıtılmadan, piyasaları sarsmadan, tek bir kararnameyle değişimin sağlanması önemlidir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu süreçüe tek bir kez MB hakkında olumsuz görüş bildirmedi hatta "Merkez Bankamız doğru kararı verir" diyerek hep destek oldu. 10 ay sonra değişim olsa kimse söz söylemezdi ama ekonominin kaybedecek zamanı yok. Piyasaların çoğu kez geride kaldığı için eleştirdiği Merkez Bankası'nda yeni sistemin ruhuyla proaktif bir şekilde değişiklik yapıldı.

Önümüzdeki hafta yeni başkan Murat Uysal'ın Ankara'da basınla tanışma toplantısı yapması bekleniyor. Uysal'ın ilk açıklamasında bir cümle dikkat çekici: "Uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanalları en üst düzeyde kullanılacak."

İletişim gerçekten önemli. Yeni dünyada merkez bankaları temel görevleriyle birlikte beklenti de yönetmek zorunda. Bu noktada FED modelinin doğru bir model olduğunu düşünüyorum. Piyasalar her Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından sonra FED başkanının yaptığı açıklamaları dikkatle dinliyor. Başkan her soruya yanıt veriyor. Bizde ise Para Politikası Kurulu toplantısı olduğu günler saat 14:00'da bir karar metni düşüyor ekranlarımıza. Neden bu kararı aldıklarını sorabileceğimiz başkan ve yardımcılarını karşımızda bulabilsek belki de her kafadan farklı bir ses çıkmayacak. Böylece satır aralarındaki kelimelerle piyasalar uğraşmayacak.

Ayrıca gündemin bir saniye sakinleşmediği bir ülkede PPK toplantılarının aylık olması gerekmez mi? Hem hızla kararlar alınır hem de "olağanüstü toplantı" beklentisiyle piyasaların speküle edilmesi bertaraf edilir. Ve her ay biliriz ki MB Başkanı kamuoyuna açıklama yapacak, soru yanıtlayacak.

MB başkanının yüzünü görmek için aylarca enflasyon raporu toplantısı beklemek zorunda da kalmayacağız. Bunun güven ortamının tesisi için de önemli bir adım olabileceğini düşünüyorum. Yeni dönem ekonomimize hayırlı olsun.