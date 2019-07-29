ÖZLEM DOĞANER

Son aldığı cesur faiz kararının ardından en çok merak edilen isim, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal... Başkan bu hafta kameraların karşısına geçecek ve yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu Çarşamba günü Ankara'da açıklayacak. Piyasada yıl sonuna kadar toplam 750-800 baz puana kadar indirim beklentisi arttı. Yani 3 toplantıda en az 325 baz puan indirim bekleniyor.

Tabii başkanın açıklamaları piyasada sözlü müdahale etkisi de yapacaktır. Yine bu hafta açıklanacak ihracat rakamlarında da rekor bekleniyor. Enflasyonda ise tek haneli rakamlara yaklaşıyoruz. Ayrıca ekonominin Haziran ayında da cari fazla vereceği hesaplanıyor.

Bankalar da kredi faizlerini psikolojik sınırların altına çekerse hem tüketici rahatlayacak hem de konut, otomotiv gibi sektörlerde canlanma tekrar başlayacak. Yeni Ekonomi Programı'nın birinci yılında hedeflerden daha iyi bir noktaya ulaşacağımız görünüyor. Şu net artık. 10 Ağustos'ta yapılan kur saldırısının üstünden bir yıl geçmeden finansal saldırılar ve ticaret savaşlarına rağmen Türkiye ekonomisi bir kez daha toparlanıp testleri geçti.

Ekonomik darbe girişimi de tüm artçı operasyonlara rağmen tarihe gömüldü.

Yılın ikinci yarısı daha da iyi olacak.

Şimdi bize düşen temkinli iyimserliği kaybetmeden yapısal dönüşüm adımlarını kararlılıkla uygulamak...