ÖZLEM DOĞANER

Ekonomide planlar kararlılıkla uygulanıp sonuçlar alınmaya başladıkça kararsızlıklar da yerini güven ortamına bırakıyor. Art arda yabancı yatırım haberleri de gelecek gibi görünüyor. Özellikle Asya'dan bugünlerde enerji, bankacılık ve altyapı alanlarında yeni yatırım arayışlarının sürdüğünü duyuyorum.

Ayrıca Çinli yatırımcıların turizm bölgelerinde otel satın almak için de pazarlık masasında olduğu haberleri geliyor. Geçtiğimiz günlerde ziyaretimize gelen Çin İstanbul Ticaret Başkonsolosu Huang Songfeng de Çin'in Türkiye ile yeni adımlar atacağını söyledi. ABD ile ticaret savaşlarının Türkiye için fırsat olacağını "İki ülke arasında problem olduğunda bu üçüncü ülkelerden daha fazla ithalat yapmamıza fırsat tanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konudan çok faydalanacağını düşünüyorum" sözleriyle dile getirdi.