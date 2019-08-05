ÖZLEM DOĞANER

Türkiye İstatistik Kurumu bugün Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Enflasyonla ilgili genel bir iyimserlik havasının hakim olduğunu söyleyelim. Geçen hafta yaptığı toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonun yüzde 15.9 olan yıllık program hedefinin altında kalacağını dile getirdi. Albayrak, "Yıl sonunda 2019 makro hedeflerimizin çok daha ötesinde kapatacağız. Yenilenmiş programı eylülde açıklayacağız" dedi. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da ilk kez kameraların karşısına geçtiği toplantıda 2019'da yüzde 14.6 olan tahmini yüzde 13.9'a çekti. Peki piyasalarda beklenti nasıl? A Para yayınlarına her hafta 100'e yakın konuk katılır. Bunların yarısından fazlası piyasacı, ekonomist, akademisyenlerden oluşur. Aralarında iyimseri de var kötümseri de. Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra nabızlarını yokladık. Yılsonu enflasyon beklentileri yüzde 12-14 arasında. Çoğunluğu enflasyonun MB hedefinin altında kalacağını düşünüyor. Sadece üç kişi yüzde 15 beklentisini koruyor. Bu arada Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yüzde 15'e kadar indireceğini düşünenler de var. Ortalama tahmin yüzde 16-18 aralığında. Küresel piyasalarda beklenmedik bir hava oluşmadığı sürece hedeflerin tutturulacağını düşünenlerin oranı yüzde 95'i geçiyor. Bu da beklenti yönetiminde başarının işareti.