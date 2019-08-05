Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Özlem Doğaner > Boeing çalışanları THY ile uçmak istiyor
ÖZLEM DOĞANER
05 Ağustos 2019, Pazartesi SÖZÜN ÖZÜ ÖZLEM DOĞANER

Boeing çalışanları THY ile uçmak istiyor

Biz malesef içeride kavga etmekten, yapılanı kötülemekten başka bir şey yapmıyoruz. Dışarıdan görünen ise bambaşka. Geçtiğimiz günlerde 'nin filosuna kattığı 341. uçağı almak için ABD'nin tesislerinin olduğu Seattle şehrine gittik. Orada gördük ki dünya havacılığıyla ilgili tüm planlarda THY'nin üstün performansı ve Havalimanı bölgesindeki büyümeyi de üst sıralara çıkarıyor. Dünya havacılık sektörü yüzde 4.6 oranında büyürken Avrupa yüzde 6.4 büyüyor. Nedeni? . Rekabet öyle bir noktaya gelmiş ki hava yolları THY'nin seçtiği koltuk kumaşına kadar öğrenmek istiyor. Boeing yetkilileri diyorlar ki "Artık havayolu yolcuları daha iyi havalimanları ve daha iyi ikram istiyor. Avrupa bu isteklere yanıt veremiyor. yolcusu bile İstanbul aktarmasıyla gitmeyi tercih ediyor. Türkiye çok önemli adımlar attı." Ve kendileri için de istekleri var: "Seattle'da Boeing'den Amazon'a 'dan Twitter'a çok önemli şirketler, üst gelirli çalışanlar var. THY buraya da uçmalı."

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN