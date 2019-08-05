ÖZLEM DOĞANER

Biz malesef içeride kavga etmekten, yapılanı kötülemekten başka bir şey yapmıyoruz. Dışarıdan görünen ise bambaşka. Geçtiğimiz günlerde THY'nin filosuna kattığı 341. uçağı almak için ABD'nin Boeing tesislerinin olduğu Seattle şehrine gittik. Orada gördük ki dünya havacılığıyla ilgili tüm planlarda THY'nin üstün performansı ve İstanbul Havalimanı bölgesindeki büyümeyi de üst sıralara çıkarıyor. Dünya havacılık sektörü yüzde 4.6 oranında büyürken Avrupa yüzde 6.4 büyüyor. Nedeni? Türkiye. Rekabet öyle bir noktaya gelmiş ki Çin hava yolları THY'nin seçtiği koltuk kumaşına kadar öğrenmek istiyor. Boeing yetkilileri diyorlar ki "Artık havayolu yolcuları daha iyi havalimanları ve daha iyi ikram istiyor. Avrupa bu isteklere yanıt veremiyor. İtalya yolcusu bile İstanbul aktarmasıyla gitmeyi tercih ediyor. Türkiye çok önemli adımlar attı." Ve kendileri için de istekleri var: "Seattle'da Boeing'den Amazon'a Google'dan Twitter'a çok önemli şirketler, üst gelirli çalışanlar var. THY buraya da uçmalı."