ÖZLEM DOĞANER

Ekonomi yönetimi yaz aylarını yoğun çalışma temposuyla geçirdi. Küresel ticaret savaşlarının tetiklediği küresel resesyon riski gölgesinde önemli adımlar atıldı, hedeflere ulaşılan bir dengelenme süreci yaşandı. Eylül ise ekonomiye hız ayarının yapılacağı ay olacak. Bugün TÜİK 2. çeyrek büyüme rakamlarını açıklayacak. Yarın ağustos ayı enflasyonu ve çarşamba günü de ihracat rakamları açıklanacak. Yılın son çeyreği enflasyon ve faizlerde daha düşük rakamları, büyüme tarafında da toparlanmayı göreceğimiz dönem olacak. Bütçeyi de, yeni ekonomi programındaki revizyonları da, MB'nin yeni faiz adımını da Eylül'de göreceğiz. Otomobil doğru yolda güvenle ilerlemeye başladı. 2020 için nasıl bir hız ayarı yapılacak? Bu ay ortaya çıkacak.



100 milyar dolarlık proje hayata geçiyor

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross 6-10 Eylül arasında Türkiye'ye gelecek. Bu ziyaret neden önemli? Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için yapılan hazırlıklarda Ross önemli bir rol oynuyor. Bu ziyarette Başkan Erdoğan da Ross'u kabul edecek. İş dünyası BCG (Boston Consulting Group) danışmanılık şirketine bir yol haritası yapılması konusunda çalışma yaptırmıştı. Ziyaret öncesi Ross, TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve ATC başkanı General James Jones ile Washington'da toplantı yaptı. Ross'a göre her iki ülkenin iş dünyası ve devlet yetkilileri kısa vadede çözülebilecek ve hızla hayata geçirilebilecek konuları ve sektörleri önceklendirmeliler.

Özellikle Çin'e uygulanacak gümrük vergilerinden oluşacak ithalat potansiyelini Türkiye'den yapılacak ihracatın karşılaması son derece olası. 100 milyar dolarlık projenin lansmanı, 25 Eylül'de BM Genel Kurulu haftasında New York'ta yapılacak 10. Türkiye Yatırım Konferansı'nda yapılacak. Konferansa Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.



ABD ve Çin'in AB savaşı

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı tüm dünyayı kamplaştırıyor. En çok etkilenen bölgelerden birinin de Avrupa olduğunu izliyoruz, izlemeye de devam edeceğiz. Brexit'i gerçekleştiren başbakan olarak tarihe geçmeyi planlayan Boris Johnson ile birlikte İngiltere-ABD yakınlaşmasını daha fazla izleyeceğiz. Bu hafta 4 Eylül'de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İngiltere'yi ziyaret edecek. 5 Eylül'de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin'e iki günlük resmi ziyarette bulunacak.

Satır araları yeni dünya fotoğrafını daha net görmemizi sağlayacak.