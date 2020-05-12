ÖZLEM DOĞANER

Kontrollü sosyal hayata geçiyoruz. AVM'lerin bir kısmı açıldı. Peki bunca korunmanın ardından yine herkes akın akın AVM'lere gider mi? A Para yayınına katılan AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Almanya ve Asya ülkelerindeki örnekleri incelediklerini söyledi. Pandemi sonrası 100 kişiden 40'ı AVM'lere dönerken, cirolarda %70-80 yakalandı. Altaş, "Bizde ziyaretçilerin %30'unun dönüp cirolarda da %50-60'ların olacağını düşünüyoruz. %30 zararla bu yılı tamamlayıp pandemiden kurtulacağımızı öngörüyoruz" dedi. Bu şu anlama geliyor. Tüketici alışkanlığı değişiyor. Artık nokta atışı alışveriş yapacağız. Eskisi gibi bir kahve alıp saatlerce gezmeyeceğiz. Belki hızlı alışveriş zamanımızı daha iyi kullanmamızı da sağlayacak.



Sağlıktaki başarıyı anlatmak şart



Pandemiden en çok etkilenen sektör şüphesiz turizm. 1,5 milyar kişinin seyahat ettiği bir dünyada 1.7 trilyon dolarlık turizm harcaması yapılıyordu pandemi öncesinde. Türkiye de en çok turist ağırlayan 6. ülke idi. Bugüne bakınca pandemide kim başarılı olarak öne çıktıysa turizmde de o ülkeler kazanacak. Öne çıkacak alan ise sağlık turizmi. Yabancı basına bakınca Türkiye hiçbir şey yapmamış, pandemi tedavisinde başarı elde etmemiş gibi. İstanbul Kent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ile konuştum. Yaşadığımız başarılı sürecin yurt dışında yeteri kadar algılanmamasından üzüntü duyduğunu söyleyen Kavak, "Tanıtım konusunda eksikliğimizi ortaya koyup bunun üzerine gitmemiz lazım. Bilim insanlarının, bilim kurulu üyelerinin Türkiye başarısının anlatıldığı makalelerin bir an önce yazılıp bilimsel dergilerde yer alması lazım. Medyada bunların paylaşılması lazım. Dünyadaki diğer insanlar bunu görmeli. Sağlıkta bir sonraki atacağımız adımlar için de şu anda yapacağımız tanıtımlar çok önemli. Biz bu pandemiyle ilgili başarı oranlarımızı dünyaya doğru, düzgün ve bilimsel tabanlı olarak yayabilirsek salgın bittikten sonra sağlık turizmi açısından da Türkiye'nin önü açık olur" dedi.



Sağlık konutun anahtarı olacak



Sağlık demişken elbette konuya sadece sağlık turizmi olarak bakmak doğru değil. Ama sağlığını güvende hisseden herkes Türkiye'yi tercih eder. Yabancıya konut satışının artmasında da anahtarın sağlık olduğu görülüyor. JLL Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, sağlık turizminin konut sektörüne önemli fırsatlar getirdiğini söyledi. Alkaş, "Gerek şehir hastanelerinin gerekse son dönemde inşaatı süren pandemi hastanelerinin de devreye girecek olmasıyla beraber Türkiye tedavi için gelinen bir ülke olmayı arttıracak. Sağlık çalışanlarımızın bu dönemde gösterdiği olağanüstü başarı Türkiye'yi bundan sonra uzun süreli tedaviler için de merkez yapacak. Hem hasta hem da refakatçi kalışları konut satışları için avantaj olacak" dedi.