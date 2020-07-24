ÖZLEM DOĞANER

Pandemi süreci tüm dünya için değişimin ne kadar gerekli olduğunu öğrendiğimiz bir sınav oldu. Bir yandan da bu dönemden ders alanlar için ciddi bir zıplama tahtası... Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sermaye piyasalarında da bu dönemi iyi değerlendirmek istiyor. Önemli adımlar atıyor.

İstanbul, 2020'li yılların finans yıldızı olmaya aday. Finans şehri için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü biliyoruz. Sermaye piyasalarındaki çeşitliliğin artması için de Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni enstrümanlar üzerinde çalışıyor. Yakında bu çalışmaların sonuçlarını göreceğiz.

Bu dönemin öne çıkan yıldızlarından biri de Borsa İstanbul oldu.

Sanki karantinada herkes yatırım için fırsat kollamış gibi borsaya ciddi bir akın var. Yatırımcı sayısı 1,5 milyonu aştı. Bu, Borsa İstanbul'un Cumhuriyet tarihinde en çok ilgi gördüğü dönem anlamına geliyor. Bir yandan küçük yatırımcının korunması bir yandan da finansal okuryazarlığın önemi git gide öne çıkıyor. Uyarılar, cezalar, yeni düzenlemeler önümüzdeki dönemde borsaya verilen önemin daha da artacağının sinyalini veriyor.

İşte böyle bir dönemde tarihi bir adım da atılıyor. Borsa İstanbul'da endeks sadeleşiyor.

27 Temmuz Pazartesi günü, 23 yıl aradan sonra Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılacak. Endekslerden iki sıfır atılması nasıl olacak? Endeks değerinin virgülden sonra iki hane gösterilmesine devam edilecek. 120 bin civarında olan endeks 1200'lerle ifade edilecek.

1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olarak faaliyete başlayan borsada, ilk olarak 1997'de endeksten iki sıfır atılmıştı.

Yılın ikinci işlem günü olan 3 Ocak 1997'de 100 bini geçerek 103.500 olan endeks, 1.035 olmuştu.

Peki endeksten sıfır atılması borsayı nasıl etkiler?

Borsa tarihinde ilk sıfırın atıldığı 1997 yılı ocak ayında borsa endeksi yüzde 70'e yakın prim yapmıştı. Borsa İstanbul'da endeksten sıfır atılması teorik olarak bir anlam ifade etmeyecek. Ancak konuştuğum analistler, endeksten sıfır atılmasının psikolojik etkisi olacağını ve ucuz algısının artacağını düşünüyor.

"Geçmişte yaşanan örnekler dikkate alındığında yatırımcılar psikolojik nedenlerle harekete geçebilir ve borsada ralli yaşanabilir" diyorlar.

Ama bu noktada son dönemde duyduğum kötü hikâyeler nedeniyle bir uyarı yapmama müsaade edin. Borsa bugün yükselir, yarın düşer. Önemli olan neye yatırım yaptığınızı bilip söylentiyle hareket etmemeniz. Bu dönem küçük yatırımcıların artık "Çocuğumun ismine yakındı o yüzden o hisseyi seçtim; okusam madenci olurdum o yüzden bu hisseyi aldım" diyerek finansal altyapısı olmayan düşüncelerle hareket etme zamanı değil. Aman bunu bir oyun olarak görüp de birikimlerinizi heba etmeyin.