ÖZLEM DOĞANER

Son günlerde faiz indirimleri ve kampanyalarla birlikte herkesin gündemine ev alma hayali tekrar girdi. Gayrimenkul sektörü sadece ev almak isteyenleri ilgilendirmiyor elbette. Yaklaşık 200 sektörü harekete geçiren bir lokomotif.

Peki pandemi sürecinde gayrimenkul sektörü nasıl bir değişim yaşıyor? Çiçeği burnunda GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu ile konuştum. Son desteklerin sektöre büyük bir moral verdiğini anlattı. "Algı, moral ve motivasyon konut satmak kadar önemli. Moral, yeni konut yapmaya olan iştah ve heyecan da bu paketin sektörümüze en önemli etkileri. Projelerini erteleyenler, donduranlar tekrar bunları öne çekme niyetindeler. 3. çeyrek geçtiğimiz artış yakaladığımız çeyrek olacaktır. Normalde düşük olan yaz sezonunu da çok yüksek bir satış grafiğiyle geçireceğimiz için bu yıl 2019 yılını geçebileceğimize inanıyorum" dedi.

Sektörde bir algı problemi olduğunu söyleyen Kalyoncu, bunu değiştirmek için pek çok yeni projeye imza atacakları mesajını verdi. Yeni projeler arasında dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı olarak kabul edilen Mipim'de 2021'de Türkiye'yi sağlık altyapısıyla öne çıkarmak da var. Mipim'de sağlıklı ülke, sağlık merkezi Türkiye imajıyla iletişim süreci yürütülecek. Kalyoncu "Pandemi döneminde sosyal devlet anlayışıyla, sağlık altyapısıyla ülkemiz en başarılı sınav veren ülkelerden biri oldu. Yakın zamanda yurtdışına yerleşmiş pek çok Türk geri dönme kararı aldı. Yurtdışı uçuşlarla birlikte yabancıya konut satışlarının ivmesinin artacağını düşünüyorum. Sağlıkla ilgili Turizm Bakanlığı'nın, THY'nin de algıyı güçlendirici tanıtımları gayrimenkul satışlarını da olumlu etkileyecektir" dedi.

Pandemi süreci sektöre teknolojiyi daha fazla kullanma yeteneği kazandırdı.

Ayrıca çeşitliliğin de kapılarını açtı. Kalyoncu'ya göre özellikle sağlıklı ülke algısıyla ve iklim koşullarının etkisiyle Antalya, Bodrum gibi turizm merkezlerinde yaşlı bakım evleri gayrimenkul geliştiricilerinin ilgi göstereceği alanlardan biri olacak. E-ticaretin artmasıyla depo ihtiyacının artması ve depo inşaatları, otopark yapımı, veri merkezi inşaatı da sektörün yeni ilgi alanları arasında olacak. Eskiden olduğundan daha çeşitli alanlara yayılmış bir gayrimenkul sektörü var. Böylece yatırım miktarı da artacak.

Gayrimenkul demek sadece konut, AVM, ofis demek değil. Gençlerin ve teknolojinin eli sektöre değmeye başladı.

Görünen o ki sektör kabuk değiştiriyor. Bu değişime borsada işlem gören GYO'lar ve gayrimenkul fonları da katılırsa değişimin olumlu etkilerini tüm ekonomide hissederiz.

***

Dijital dönüşüme adım adım

Pandemi sonrası holdinglerden KOBİ'lere her büyüklükteki işletmenin ilk ödevi dijital dönüşümü hızlandırmak oldu. Pandemi döneminde e-ticarette her ay bir önceki aya göre yüzde 60'lara varan artışlar yaşandı. 1 milyon yeni müşteri e-ticaret ile tanıştı.

Normalleşme süreci gösterdi ki dijital kanallara adaptasyon kalıcı oldu. Bu nedenle ticaretin her adımındaki şirketlerin dijital dönüşümü kaçınılmaz. Dev şirketlerin dijital dönüşüm hedeflerini 4-5 yıldan bir yıla çektiklerini görüyoruz. Peki KOBİ'ler?

Trendyol'un bu aşamada önemli bir rol üstlendiğini izliyorum. Önce Kapalıçarşı esnafına eğitim verdiler. Sonra KOBİ'ler için 80 milyonluk pazarlama ve finans desteği içeren bir kampanya başlattılar. Öğrendim ki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin liderliğinde şehre özel bin KOBİ için pazarlama, finansman ve eğitim desteği içeren bir program da başlatılmış. Ayrıca TOBB üyesi şirketlere bir ay süreyle 30 bin liraya kadar sıfır komisyonla satış imkanı sağlanmış. Bu beraberlik ruhu Trendyol'a son 3 ayda 15 bin yeni tedarikçi kazandırmış. Bu bir örnek. Artık kaçış, rehavet şansı yok. Tüm sektörlerin ayakta kalabilmek için dönüşümü hızlandırması, bunun için de birlikte hareket etmeleri gerekiyor.