ÖZLEM DOĞANER

Bugün açıklanacak 3. çeyrek büyüme oranı ortalama %5-5.5 olarak tahmin ediliyor. İyimserim. %6-7 bandında gelmesine şaşırmayacağım. Ne gelirse gelsin bu rakamlar, Türkiye'nin Çin'le birlikte dünyadan pozitif ayrıştığını göstermiş olacak. Ekim ve Kasım ayının ortasına kadar gelen veriler, bizde ve özellikle Avrupa'da kısıtlamaların artmasına rağmen, 4. çeyrekten de umutlu olmamız gerektiğine işaret ediyor. Dünya çift haneli daralırken, pandemi yılından büyüyerek çıkacağımız bir fotoğraf... Çerçeveletip %5.5 daralma tahmini yapan IMF analistlerine göndermek lazım.

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Irkçılık bu...

Türkiye'de uzun yıllardır tam bir yatırımcı ırkçılığı yaşanıyor. Borsa İstanbul, EBRD ya da Nasdaq ile ortaklık yapınca alkış tufanına girenler Katar yatırım yapınca hor görmeyi ihmal etmiyorlar. Neden? Paranın rengi mi var? Eğer öyleyse neden İngiliz başbakanlar seçilir seçilmez Körfez'in yolunu tutup fon arayışına giriyorlar. Bakın Katar'ın dünyada yaptığı yatırım miktarı 400 milyar doları buluyor. Katar Yatırım Otoritesi Londra Borsası'nda %10.3, Heatrow Havalimanı'nda %20, Porsche'de %12.8 oranında ortak. Fransız futbol devi Paris Saint Germen'in sahibi. Bu yatırımlara bakarsak Türkiye'nin Katar'ın yatırımlarından aldığı pay hala düşük. Katar Türkiye'ye niye geliyor? Siyasi ve ekonomik istikrara, gelecek potansiyeline bakıyorlar. ABD, Çin, Rus, İngiliz yatırımcı neye bakıyorsa ona yani... Malesef bu mahalle baskısı yüzünden yıllarca faizsiz finanstan da yeterince pay alamadık. Bu piyasadaki önemli fonlar, bankalar Londra Finans Merkezi'ne yerleşti. Umarım İstanbul, finans şehri olmaya doğru yol alırken, bu bakış açısı da değişir.

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Krizi fırsata çevirdi

Global Ports, Antalya Limanı'nda 2028'e kadar olan imtiyaz haklarını 140 milyon dolara Katarlı QTerminals'e devretti. Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman'a sordum. Kutman büyük planını anlattı: "Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisiyiz. Burada büyümek için 2.5 yıl önce yük ve konteynır limanlarından çıkma kararı almıştık. Pek çok teklif vardı.Katar'ı tercih ettik. Bir başka yük limanı olan Karadağ'dan da 3 ay içinde çıkacağız. 13 ülkede 21 limanla pandemiye başlamıştık. Geçen hafta İtalya'da Taranto ve İspanya'da Valencia limanlarını aldık. 6 ay içinde ikisi Akdeniz ikisi Karayipler'de olmak üzere 4 liman daha ekleyeceğiz. 2021'de liman sayısını 30'a çıkarabiliriz." Sıfır gelirle geçen bir yılda rakiplerini alarak büyümeyi başarıyorlar. Krizi fırsata çevirmek için büyük düşünmek şart.