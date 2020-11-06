ÖZLEM DOĞANER

Turkcell ile stratejik bir adım daha atan Türkiye Varlık Fonu, böylece teknolojik hamlenin de işaret fişeğini atmış oldu. Nasıl mı? TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez ile konuştum. Anladığım, Türkiye'nin ihtiyacı olan her alanda TVF'yi göreceğiz önümüzdeki dönemde. Ama ana odaklandıkları noktalardan biri Türkiye'de eksik olan teknoloji yatırımları olacak.

Türkiye'de teknoloji yatırımları neden daha az efektif oluyor? Kuluçka dönemi ya da ilk fazdaki sermaye yatırımlarıyla son taraftaki sermaye yatırımlarının olduğunu ama ortadaki alanda kurumsal yatırımcının olmadığını söylüyor TVF Genel Müdürü.

Peki, ne yapacaklar? Sönmez diyor ki "Bir şirketi biraz palazlandıktan sonra kurumsal hale getirecek yatırımcı segmenti eksik. Bu anlamda TVF önümüzdeki 2-3 yılda Türkiye'deki en büyük oyuncu olmak niyeti ve çabasında. Bunun ilk işaret fişeğini Turkcell ile attık. Ama yeterli değil. Sadece teknolojide yeni büyüyen şirketlere yıllık birkaç yüz milyon dolar yatırım yaptığımız bir hale gelmek zorundayız. Çünkü Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini, inovasyonu başka türlü desteklemeniz mümkün değil. Bu teknoloji nedir? Finansal teknoloji olabilir; tarımsal, eğitim, sigorta teknolojisi olabilir. İstanbul Finans Merkezi'nin 2022'deki açılışıyla 'Bu tür şeyler Türkiye'de oluyor mu?' dedirtecek yatırımlar olacak. Oldukça heyecanlı bir ajandamız var."

Teknoloji çağına Türkiye'nin stratejik hamlelerle gireceğini duymak da oldukça heyecan verici. Türkiye Varlık Fonu'nun hedefi kalkınmaya dayalı yatırımlar yapmak... Peki, bu yatırımlarla kamu, özel sektörün rakibi mi olacak?

Sönmez "Özel sektörün rakibi olduğumuz değil, özel sektörün zorlandığı alanlarda topa girdiğimiz, tenhalaştıran değil kalabalıklaştıran yatırım felsefesi içindeyiz. Girişimci devlet anlayışıyla hareket ettiğimiz, o sorumluluğu üstlendiğimiz yatırımlarımızı göreceksiniz" diyor.

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Turkcell yeni döneme hızlı başlıyor.

Türkiye Varlık Fonu'nun oyuna girmesiyle Turkcell tarafında da yıllardır süren hissedarlar arası gerilimli dönem sona erdi. A Para yayınına katılan Turkcell CEO'su Murat Erkan, yeni dönemi "dönüm noktası" olarak değerlendirdi. Varlık Fonu'nun da, hisselerini neredeyse iki katına çıkaran LetterOne'ın da Turkcell'in potansiyelinin çok daha yüksek olduğuna inandığı için yatırım yaptığını söyledi.

Turkcell artık teknolojinin en önemli aktörlerinden biri olma niyetinde. Erkan, "Unicorn işler çıkarma konusunda vizyonumuz var. Önümüzdeki bariyerlerin kalkmasıyla daha güzel işler yapacağız. Bizim telekom yetkinliklerimizin üstünde önemli stratejilerimiz var. Dijital servislerimizi ihraç etmeye başladık. Sağlık, iletişim, enerji ve lojistik sektöründe şirketlere dijital iş çözümleri şirketi kurduk. Ayrıca finansın dijitalleşmesinde de önemli bir oyuncu olacağız. Doğudan ve batıdan önemli techfin inisiyatifleri geliyor. Biz de bunun merkezinde olarak yeni çözümler üreteceğimizi düşünüyorum" dedi.

Turkcell'de yeni dönem oldukça hızlı başlayacak gibi görünüyor.